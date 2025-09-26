L’amour à la carte Compiègne
L’amour à la carte Compiègne vendredi 26 septembre 2025.
L’amour à la carte
1 BIS Place Saint-Jacques Compiègne Oise
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-26 20:00:00
fin : 2025-09-27
Date(s) :
2025-09-26 2025-09-28
Auteur Thierry Marconnet
Genre Comédie
Comment aborder l’Amour en 2024 quand on entame sa 2ème vie après un divorce et qu’on traîne ses casseroles ?
Faut-il se remettre sur le marché de la rencontre ? Mais comment fait-on quand on a plus les codes ?
Tout les oppose et pourtant Manon et Max vont former une équipe atypique à l’assaut de cet univers impitoyable, parsemé d’initiations improbables et de situations ébouriffantes…
Changez d’angles et de perspectives, oubliez tout ce que vous croyiez savoir sur les relations amoureuses et partez à l’aventure de « L’amour à la carte » ! 20 .
1 BIS Place Saint-Jacques Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 7 62 65 85 39 perrine@letheatreamoustaches.com
