L’Amour après Tessy-sur-Vire Tessy-Bocage

Tessy-sur-Vire 21 Place Jean-Claude Lemoine Tessy-Bocage Manche

Début : 2025-09-20 19:00:00

fin : 2025-09-20 21:30:00

2025-09-20

Dans le cadre des Journées du Matrimoine, le collectif Fiction-contre-fiction propose une lecture à deux voix du roman L’Amour après de Marceline Loridan-Ivens et Judith Perrignon.

A 90 ans, Marceline porte un regard doux et plein d’humour sur ses différentes histoires d’amour, au travers de lettres qu’elle a gardées. Elle se pose la question : comment aimer, s’abandonner, quand on a été déportée à 15 ans ? La comédienne incarne une Marceline à l’âge changeant, le comédien l’accompagne dans ses souvenirs et incarne ses amoureux de passage. .

Tessy-sur-Vire 21 Place Jean-Claude Lemoine Tessy-Bocage 50420 Manche Normandie +33 7 66 80 72 57 contact@fictioncontrefiction.fr

