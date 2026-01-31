L’amour au cinéma : reflet ou fiction ? Maison de la Conversation Paris
L’amour au cinéma : reflet ou fiction ? Maison de la Conversation Paris mercredi 11 février 2026.
Comment la représentation de l’amour au cinéma affecte-t-elle nos réalités amoureuses ?
Cinéma vs Réalité : Déconstruire nos imaginaires amoureux
Comment construire une relation saine quand on nous répète sans cesse que l’amour doit être un feu d’artifice permanent, une quête héroïque ou une tragédie passionnelle ?
Cet atelier est un espace pour interroger l’influence du grand écran sur ta vie affective. Il s’adresse à celles et ceux qui se sentent parfois déçu·e·s par la réalité, avec l’impression que leur quotidien ne « match » pas avec les standards de la pop culture ou des comédies romantiques.
Nous aborderons la différence entre attentes cinématographiques et besoins réels, avec pour objectif de repartir plus apaisé·e et lucide face à ses propres désirs amoureux.
Intervenante
Tantara du monde
Comment venir ?
Maison de la Conversation
10–12 rue Maurice Grimaud, 75018 Paris
- Métro : Lignes 4 (Porte de Clignancourt) ou 13 (Porte de Saint-Ouen)
- Tram : T3B – arrêt Angélique Compoint
- Bus : Lignes 60 et 95 – arrêt René Binet
Instagram @iciconversation
Site web maisondelaconversation.org
L’amour, c’est comme au cinéma ? Déconstruisez les mythes de la pop culture lors de cet atelier pour bâtir des relations saines et réelles.
Le mercredi 11 février 2026
de 18h30 à 21h00
gratuit
Tout public.
Maison de la Conversation 10, rue Maurice Grimaud 75018 Paris
https://www.eventbrite.fr/e/lamour-au-cinema-reflet-ou-fiction-tickets-1981843314704?aff=QFAP communication@maisondelaconversation.org
