L’amour au cinéma : reflet ou fiction ? Maison de la Conversation Paris

Comment la représentation de l’amour au cinéma affecte-t-elle nos réalités amoureuses ?

Cinéma vs Réalité : Déconstruire nos imaginaires amoureux

Comment construire une relation saine quand on nous répète sans cesse que l’amour doit être un feu d’artifice permanent, une quête héroïque ou une tragédie passionnelle ?

Cet atelier est un espace pour interroger l’influence du grand écran sur ta vie affective. Il s’adresse à celles et ceux qui se sentent parfois déçu·e·s par la réalité, avec l’impression que leur quotidien ne « match » pas avec les standards de la pop culture ou des comédies romantiques.

Nous aborderons la différence entre attentes cinématographiques et besoins réels, avec pour objectif de repartir plus apaisé·e et lucide face à ses propres désirs amoureux.

Intervenante

Tantara du monde

Comment venir ?

Maison de la Conversation

10–12 rue Maurice Grimaud, 75018 Paris

Métro : Lignes 4 (Porte de Clignancourt) ou 13 (Porte de Saint-Ouen)

Lignes 4 (Porte de Clignancourt) ou 13 (Porte de Saint-Ouen) Tram : T3B – arrêt Angélique Compoint

T3B – arrêt Angélique Compoint Bus : Lignes 60 et 95 – arrêt René Binet

Instagram @iciconversation

Site web maisondelaconversation.org

L’amour, c’est comme au cinéma ? Déconstruisez les mythes de la pop culture lors de cet atelier pour bâtir des relations saines et réelles.

Le mercredi 11 février 2026

de 18h30 à 21h00

gratuit

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-11T19:30:00+01:00

fin : 2026-02-11T22:00:00+01:00

Date(s) : 2026-02-11T18:30:00+02:00_2026-02-11T21:00:00+02:00

Maison de la Conversation 10, rue Maurice Grimaud 75018 Paris

https://www.eventbrite.fr/e/lamour-au-cinema-reflet-ou-fiction-tickets-1981843314704?aff=QFAP communication@maisondelaconversation.org



Afficher la carte du lieu Maison de la Conversation et trouvez le meilleur itinéraire

