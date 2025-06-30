L’AMOUR AU LOIN – RADIANT – BELLEVUE Caluire Et Cuire

L’AMOUR AU LOIN Début : 2026-01-13 à 20:30. Tarif : – euros.

L’amour au loin Purcell, Musique, Danse : de ’Ombre à la lumière Ce spectacle est une création de l’ensemble Céladon et de la Compagnie Hallet Eghayan, autour des musiques du compositeur Henry Purcell.« Si la musique est bien la nourriture de l’amour, alors chante, chante jusqu’à ce que je sois repu de joie ». Jamais un compositeur n’aura autant célébré la musique et l’amour qu’Henry Purcell. De ses « ayres & songs » tirés de l’« Orpheus Britannicus », l’ensemble Céladon a élaboré un programme en clair-obscur où s’entrelacent et se confrontent multiples oxymores : ombre et lumière, passion et raison, amour et mort… Dans la richesse de leur écriture, ces œuvres contiennent toute l’expression du sentiment amoureux. La science des ruptures et des contrastes se développe, atteignant une sorte de paroxysme au cœur duquel la musique de Purcell se révèle un idiome de rêve pour la danse. L’histoire se développe alors avec la Compagnie Hallet Eghayan, devenant une romance sans paroles : celle du rapprochement et de la distanciation que crée l’état amoureux.

RADIANT – BELLEVUE 1 RUE JEAN MOULIN 69300 Caluire Et Cuire 69