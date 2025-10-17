L’amour au présent Cinéma l’Étoile Saint-Médard-en-Jalles

L’amour au présent Vendredi 17 octobre, 20h00 Cinéma l’Étoile Gironde

Entrée libre et gratuite.

À l’occasion d’Octobre rose, la ville de Saint-Médard-en-Jalles et le cinéma l’Étoile vous proposent une soirée cinéma gratuite.

Synopsis : Almut et Tobias voient leur vie à jamais bouleversée lorsqu’une rencontre accidentelle les réunit. Une romance profondément émouvante sur les instants qui nous changent, et ceux qui nous construisent.

Tout le programme Octobre rose à Saint-Médard-en-Jalles.

Cinéma l'Étoile Place de la République – 33160 Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gajac Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dans le cadre de la campagne nationale Octobre rose, profitez d’une projection gratuite au cinéma l’Étoile.