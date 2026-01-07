L’amour comme au cinéma Divadlo Théâtre Marseille 5e Arrondissement

L’amour comme au cinéma

Samedi 14 février 2026 à partir de 19h. Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile Marseille 5e Arrondissement

Venez passer un joli moment au Divadlo pour la Saint-Valentin avec le spectacle L’Amour comme au cinéma , précédé ou suivi d’une coupe de champagne accompagnée de quelques mignardises accordées à l’occasion.Amoureux

L’amour comme au cinéma, un spectacle d’Audrey Descarrega.



Choisir le film idéal pour la soirée romantique idéale… Et si ça devenait un vrai test pour le couple ? .

Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 25 94 34 contact@divadlo.org

English :

Come and spend a lovely Valentine?s Day at Le Divadlo with the show L?Amour comme au cinéma , preceded or followed by a glass of champagne and a few mignardises to celebrate the occasion.

