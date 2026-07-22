L’AMOUR DANS LES OREILLES Préau de l’école publique (accès par la rue de la Source) Orchamps-Vennes

mardi 4 août 2026 · Préau de l'école publique (accès par la rue de la Source) · Orchamps-Vennes

Informations pratiques

Orchamps-Vennes

L’AMOUR DANS LES OREILLES

Préau de l’école publique (accès par la rue de la Source) 1 Place Saint-Pierre Orchamps-Vennes Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 20:15:00

fin : 2026-08-04 22:00:00

Date(s) :

2026-08-04

? L’AMOUR DANS LES OREILLES ?

Laissez-vous porter entre rêve et réalité à travers une expérience sensorielle où la poésie réenchante le quotidien et révèle toute la beauté de l’ordinaire.

Histoires d’amour d’enfance, coups de foudre, souvenirs précieux… laissez-vous guider par les voix, les mots et les projections visuelles qui donnent vie aux émotions et invitent à l’évasion.

??????????? Tout public (à partir de 10 ans) ?? Durée 50 min

Une création originale de Margaux Meurisse et Benjamin Fauges de la compagnie Bus 21.

Venez vivre un moment suspendu, entre poésie, émotions et imaginaire. .

Préau de l’école publique (accès par la rue de la Source) 1 Place Saint-Pierre Orchamps-Vennes 25390 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 43 64 69 bibliotheque@orchamps-vennes.fr

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English : L’AMOUR DANS LES OREILLES

L’événement L’AMOUR DANS LES OREILLES Orchamps-Vennes a été mis à jour le 2026-07-22 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES PORTES DU HAUT DOUBS