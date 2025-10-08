L’amour de l’art Beaufort-sur-Gervanne
L’amour de l’art
Début : 2025-10-08 20:00:00
fin : 2025-10-08
2025-10-08
Quel est le sens véritable d’un tableau? Faites confiance à deux guides azimuté·e·s qui interprètent à leur façon les toiles de maître et, surtout, remettent en cause notre rapport à l’art avec un grand A.
Salle d’animation Beaufort-sur-Gervanne 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 78 41 70 billetterie@comediedevalence.com
English :
What is the true meaning of a painting? Put your trust in two guides who interpret masterpieces in their own way and, above all, question our relationship to art with a capital A.
German :
Was ist die wahre Bedeutung eines Gemäldes? Verlassen Sie sich auf zwei abenteuerlustige Führer, die Meisterwerke auf ihre Weise interpretieren und vor allem unsere Beziehung zur Kunst mit einem großen A hinterfragen.
Italiano :
Qual è il vero significato di un quadro? Affidatevi a due guide che interpretano i capolavori a modo loro e, soprattutto, si interrogano sul nostro rapporto con l’arte con la A maiuscola.
Espanol :
¿Cuál es el verdadero significado de un cuadro? Confíe en dos guías que interpretan a su manera las obras maestras y, sobre todo, cuestionan nuestra relación con el arte con mayúsculas.
