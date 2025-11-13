L’amour de l’art Salle des fêtes Yves Mourre Châteauneuf-de-Bordette

Salle des fêtes Yves Mourre Les Gleizes Châteauneuf-de-Bordette Drôme

Début : 2025-11-13 20:00:00

fin : 2025-11-13

2025-11-13

Conception: Stéphanie Aflalo

Écriture: Stéphanie Aflalo, Antoine Thiollier

Avec: Stéphanie Aflalo, Antoine Thiollier ou Gaëtan Vourc’h (en alternance)

Vidéo: Pablo Albandea



Spectacle créé le 16 septembre 2022 au Studio-Théâtre de Vitry

Salle des fêtes Yves Mourre Les Gleizes Châteauneuf-de-Bordette 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 73 71 mairie.chateauneuf@cverte.fr

English :

Concept: Stéphanie Aflalo

Writing: Stéphanie Aflalo, Antoine Thiollier

With: Stéphanie Aflalo, Antoine Thiollier or Gaëtan Vourc?h (alternating)

Video: Pablo Albandea Pablo Albandea



Created on September 16, 2022 at Studio-Théâtre de Vitry

German :

Design: Stéphanie Aflalo

Schriftsteller: Stéphanie Aflalo, Antoine Thiollier

Mit: Stéphanie Aflalo, Antoine Thiollier oder Gaëtan Vourc?h (abwechselnd)

Video: Pablo Albandea



Die Aufführung wurde am 16. September 2022 im Studio-Théâtre de Vitry uraufgeführt

Italiano :

Ideazione: Stéphanie Aflalo

Scrittura: Stéphanie Aflalo, Antoine Thiollier

Con: Stéphanie Aflalo, Antoine Thiollier o Gaëtan Vourc’h (alternativamente)

Video: Pablo Albandea Pablo Albandea



Creato il 16 settembre 2022 presso lo Studio-Théâtre de Vitry

Espanol :

Concepto: Stéphanie Aflalo

Guión: Stéphanie Aflalo, Antoine Thiollier

Con: Stéphanie Aflalo, Antoine Thiollier o Gaëtan Vourc?h (alternativamente)

Vídeo: Pablo Albandea Pablo Albandea



Creado el 16 de septiembre de 2022 en el Studio-Théâtre de Vitry

