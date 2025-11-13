L’amour de l’art Salle des fêtes Yves Mourre Châteauneuf-de-Bordette
Salle des fêtes Yves Mourre Les Gleizes Châteauneuf-de-Bordette Drôme
Début : 2025-11-13 20:00:00
2025-11-13
Conception: Stéphanie Aflalo
Écriture: Stéphanie Aflalo, Antoine Thiollier
Avec: Stéphanie Aflalo, Antoine Thiollier ou Gaëtan Vourc’h (en alternance)
Vidéo: Pablo Albandea
Spectacle créé le 16 septembre 2022 au Studio-Théâtre de Vitry
Salle des fêtes Yves Mourre Les Gleizes Châteauneuf-de-Bordette 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 73 71 mairie.chateauneuf@cverte.fr
