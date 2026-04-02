L’amour de Phèdre 02/04 – 15h00, Le Grand Bleu, Lille

L’amour de Phèdre 02/04 – 15h00 Jeudi 2 avril, 15h00 Le Grand Bleu Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-02T15:00:00+02:00 – 2026-04-02T16:00:00+02:00

Fin : 2026-04-02T15:00:00+02:00 – 2026-04-02T16:00:00+02:00

Le groupe CPES Théâtre s’empare du chef d’oeuvre de Sara Kane pour y explorer toute sa complexité, sa brutalité et sa force. Pour y parvenir, nous avons privilégié une approche chorale et immersive où les rôles sont portés par plusieurs interprètes, privilégiant ainsi la résonance des mots et des gestes à la cruauté. Un projet à découvrir aussi avec la contribution poétique des alexandrins de « Phèdre » de Jean Racine.

« L’amour de Phèdre » de Sara Kane

traduction Séverine Magois

Merci Au Grand Bleu pour son accompagnement.

Avec : Elsa Couic, Lucie Defives, Thibaud Delval, Perrine Devos, Iris Farey, Thelma Jaffrès, Thomas Ledaguenel, Kevin Monteiro-Barbosa, Sana Morin et Line Pilarczyk

Collaboration à la mise en scène : Axel Raffa

Régie technique : Thomas Seguin

Coordination pédagogique : Sébastien Lenglet

⚠️ Spectacle interdit aux moins de 16 ans, une carte d’identité sera demandé à l’entrée⚠️

/ ! Cette réservation concerne uniquement la représentation du jeudi 2 avril 2026 à 15h00 / !

INFORMATIONS

Jeudi 2 avril 2026 2026 à 15h00

Le Grand Bleu, petite salle, 36 Av. Marx Dormoy, Lille

Le Grand Bleu 36 avenue Marx Dormoy, Lille Lille 59000 Bois-Blancs Nord Hauts-de-France

Par les élèves comédiens du Conservatoire