L’amour de Phèdre 02/04 – 15h00, Le Grand Bleu, Lille
L’amour de Phèdre 02/04 – 15h00, Le Grand Bleu, Lille jeudi 2 avril 2026.
L’amour de Phèdre 02/04 – 15h00 Jeudi 2 avril, 15h00 Le Grand Bleu Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-02T15:00:00+02:00 – 2026-04-02T16:00:00+02:00
Fin : 2026-04-02T15:00:00+02:00 – 2026-04-02T16:00:00+02:00
Le groupe CPES Théâtre s’empare du chef d’oeuvre de Sara Kane pour y explorer toute sa complexité, sa brutalité et sa force. Pour y parvenir, nous avons privilégié une approche chorale et immersive où les rôles sont portés par plusieurs interprètes, privilégiant ainsi la résonance des mots et des gestes à la cruauté. Un projet à découvrir aussi avec la contribution poétique des alexandrins de « Phèdre » de Jean Racine.
« L’amour de Phèdre » de Sara Kane
traduction Séverine Magois
Merci Au Grand Bleu pour son accompagnement.
Avec : Elsa Couic, Lucie Defives, Thibaud Delval, Perrine Devos, Iris Farey, Thelma Jaffrès, Thomas Ledaguenel, Kevin Monteiro-Barbosa, Sana Morin et Line Pilarczyk
Collaboration à la mise en scène : Axel Raffa
Régie technique : Thomas Seguin
Coordination pédagogique : Sébastien Lenglet
⚠️ Spectacle interdit aux moins de 16 ans, une carte d’identité sera demandé à l’entrée⚠️
/ ! Cette réservation concerne uniquement la représentation du jeudi 2 avril 2026 à 15h00 / !
INFORMATIONS
Jeudi 2 avril 2026 2026 à 15h00
Le Grand Bleu, petite salle, 36 Av. Marx Dormoy, Lille
Le Grand Bleu 36 avenue Marx Dormoy, Lille Lille 59000 Bois-Blancs Nord Hauts-de-France
Par les élèves comédiens du Conservatoire
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