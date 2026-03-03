L’Amour en transe Troyes
L’Amour en transe Troyes jeudi 2 juillet 2026.
L’Amour en transe
Le Troyes Fois Plus Troyes Aube
Tarif : – – Eur
18
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 20:30:00
fin : 2026-07-02 22:00:00
Date(s) :
2026-07-02
Bien plus qu’un simple spectacle, c’est un voyage interactif au cœur des sentiments, où le public ne se contente pas de regarder… il vit l’expérience.
À travers des situations drôles, touchantes et parfois surprenantes, les volontaires explorent les différentes formes d’amour l’amour passion, l’amour familial, l’amour-amitié, ou encore ces petits gestes du quotidien qui changent tout — comme un simple sourire offert à une inconnue.
Accessible à tous, respectueux et bienveillant, le spectacle crée une atmosphère conviviale où rires et émotions se partagent en toute sécurité.
Chaque représentation est unique, portée par l’énergie du public. 18 .
Le Troyes Fois Plus Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48 Martialstandup@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement L’Amour en transe Troyes a été mis à jour le 2026-03-03 par Office de Tourisme Troyes la Champagne