L’Amour en transe

Le Troyes Fois Plus Troyes Aube

Tarif : – – Eur

18

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 20:30:00

fin : 2026-07-02 22:00:00

Date(s) :

2026-07-02

Bien plus qu’un simple spectacle, c’est un voyage interactif au cœur des sentiments, où le public ne se contente pas de regarder… il vit l’expérience.

À travers des situations drôles, touchantes et parfois surprenantes, les volontaires explorent les différentes formes d’amour l’amour passion, l’amour familial, l’amour-amitié, ou encore ces petits gestes du quotidien qui changent tout — comme un simple sourire offert à une inconnue.

Accessible à tous, respectueux et bienveillant, le spectacle crée une atmosphère conviviale où rires et émotions se partagent en toute sécurité.

Chaque représentation est unique, portée par l’énergie du public. 18 .

Le Troyes Fois Plus Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48 Martialstandup@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement L’Amour en transe Troyes a été mis à jour le 2026-03-03 par Office de Tourisme Troyes la Champagne