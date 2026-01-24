L’Amour est dans le marché Rue des Halles La Teste-de-Buch

L’Amour est dans le marché

Rue des Halles Marché Municipal de La Teste de Buch La Teste-de-Buch Gironde

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

2026-02-14

À l’occasion de la Saint-Valentin, la Halle du Marché Municipal de La Teste de Buch se métamorphose pour accueillir L’amour est dans le marché, une soirée spéciale célibataires placée sous le thème de la rencontre, du partage et de l’amour. De 19h à 23h, la soirée sera rythmée par un karaoké spécial duo, encourageant les participants à se rencontrer et à partager des moments inoubliables.

Les commerçants proposeront également des dégustations de planches apéritives à partager, mettant en avant des produits locaux de qualité dans une ambiance chaleureuse et gourmande. .

Rue des Halles Marché Municipal de La Teste de Buch La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 54 63 14 info@tourisme-latestedebuch.com

