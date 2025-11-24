L’Amour est dans le presque Blotzheim

L’Amour est dans le presque

777 Allée du Casino Blotzheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-02-20 21:00:00

fin : 2026-02-20 22:30:00

Date(s) :

2026-02-20

L’amour s’est donné rendez-vous dans le pré… Enfin presque.

Ondine Marvecholles, agricultrice célibataire, reçoit chez elle deux prétendants, Kévin, jeune séducteur aux dents longues, plus intéressé par les terres d’Ondine que par son sourire et Patrick, poète rural illuminé, à la fois troublant de sincérité et désarmant de naïveté.

Entre les aléas de la vie à la ferme et les révélations brutales des différentes personnalités, la rencontre va vite tourner au chaos total !

Amour, trahisons et bouses de vaches sont au programme de cette comédie déjantée où le rire tutoie le fromage de chèvre. .

777 Allée du Casino Blotzheim 68730 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 70 57 67 crichert@groupebarriere.com

