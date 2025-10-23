L’amour est dans le presque Comédie La Comédie du Finistère Brest

L’amour est dans le presque Comédie La Comédie du Finistère Brest jeudi 23 octobre 2025.

La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest Finistère

Début : 2025-10-23 19:00:00

fin : 2025-10-25 20:15:00

2025-10-23 2025-10-24 2025-10-25 2025-10-26

L’amour s’est donné rendez-vous dans le pré… Enfin presque.

Ondine Marvecholles, agricultrice célibataire, reçoit chez elle deux prétendants Kévin, jeune séducteur aux dents longues, plus intéressé par les terres d’Ondine que par son sourire et Patrick, poète rural illuminé, à la fois troublant de sincérité et désarmant de naïveté.

Entre les aléas de la vie à la ferme et les révélations brutales des différentes personnalités, la rencontre va vite tourner au chaos total !

Amour, trahisons et bouses de vaches sont au programme de cette comédie déjantée où le rire tutoie le fromage de chèvre.

Informations pratiques

Durée 1h15

Comédie / humour

Tout public

Salle accessible aux PMR

Placement libre, par ordre d’arrivée

Accès à la salle possible avec contrôle billet 30 minutes avant le début de la représentation

L’horaire indiqué correspond à l’heure de début du spectacle. Toute personne se présentant après cet horaire, même en possession d’un billet, pourra se voir refuser l’accès à la salle. .

La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest 29200 Finistère Bretagne +33 6 51 71 97 71

