L’AMOUR EST DANS LE PRESQUE – COMEDIE DE RENNES Rennes

L’AMOUR EST DANS LE PRESQUE Début : 2026-03-08 à 17:30. Tarif : – euros.

L’amour s’est donné rendez-vous dans le pré… Enfin presque. Ondine Marvecholles, agricultrice célibataire, reçoit chez elle deux prétendants : Kévin, jeune séducteur aux dents longues, plus intéressé par les terres d’Ondine que par son sourire et Patrick, poète rural illuminé, à la fois troublant de sincérité et désarmant de naïveté. Entre les aléas de la vie à la ferme et les révélations brutales des différentes personnalités, la rencontre va vite tourner au chaos total ! Amour, trahisons et bouses de vaches sont au programme de cette comédie déjantée où le rire tutoie le fromage de chèvre.

COMEDIE DE RENNES 31 RUE XAVIER GRALL 35700 Rennes 35