L’amour est dans le presque Compiègne

L’amour est dans le presque

1 BIS Place Saint-Jacques Compiègne Oise

Début : 2025-11-21 20:00:00

fin : 2025-11-22

2025-11-21 2025-11-23

Auteur Julie Krief, Julien Sigalas

Genre Comédie

L’amour s’est donné rendez-vous dans le pré… Enfin presque !

Ondine Marvecholles, agricultrice célibataire, reçoit chez elle deux prétendants Kévin, jeune séducteur aux dents longues, plus intéressé par les terres d’Ondine que par son sourire et Patrick, poète rural illuminé, à la fois troublant de sincérité et désarmant de naïveté.

Entre les aléas de la vie à la ferme et les révélations brutales des différentes personnalités, la rencontre va vite tourner au chaos total !

Amour, trahisons et bouses de vaches sont au programme de cette comédie déjantée où le rire tutoie le fromage de chèvre. 20 .

1 BIS Place Saint-Jacques Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 7 62 65 85 39 perrine@letheatreamoustaches.com

