L’amour est dans le presque Compiègne
L’amour est dans le presque Compiègne vendredi 21 novembre 2025.
L’amour est dans le presque
1 BIS Place Saint-Jacques Compiègne Oise
Tarif : 20 – 20 –
20
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-21 20:00:00
fin : 2025-11-22
Date(s) :
2025-11-21 2025-11-23
Auteur Julie Krief, Julien Sigalas
Genre Comédie
L’amour s’est donné rendez-vous dans le pré… Enfin presque !
Ondine Marvecholles, agricultrice célibataire, reçoit chez elle deux prétendants Kévin, jeune séducteur aux dents longues, plus intéressé par les terres d’Ondine que par son sourire et Patrick, poète rural illuminé, à la fois troublant de sincérité et désarmant de naïveté.
Entre les aléas de la vie à la ferme et les révélations brutales des différentes personnalités, la rencontre va vite tourner au chaos total !
Amour, trahisons et bouses de vaches sont au programme de cette comédie déjantée où le rire tutoie le fromage de chèvre. 20 .
1 BIS Place Saint-Jacques Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 7 62 65 85 39 perrine@letheatreamoustaches.com
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement L’amour est dans le presque Compiègne a été mis à jour le 2025-05-06 par SIM Hauts-de-France Compiègne Pierrefonds Tourisme