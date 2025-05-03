L’AMOUR EST DANS LE PRESQUE – L AMOUR EST DANS LE PRESQUE – CENTRE DES CONGRES DU CHAPEAU ROUGE Quimper

L’AMOUR EST DANS LE PRESQUE – L AMOUR EST DANS LE PRESQUE – CENTRE DES CONGRES DU CHAPEAU ROUGE Quimper samedi 27 décembre 2025.

L’AMOUR EST DANS LE PRESQUE – L AMOUR EST DANS LE PRESQUE Début : 2025-12-27 à 19:00. Tarif : – euros.

L’amour s’est donné rendez-vous dans le pré… Enfin presque.Ondine Marvecholles, agricultrice célibataire, reçoit chez elle deux prétendants : Kévin, jeune séducteur aux dents longues, plus intéressé par les terres d’Ondine que par son sourire et Patrick, poète rural illuminé, à la fois troublant de sincérité et désarmant de naïveté.Entre les aléas de la vie à la ferme et les révélations brutales des différentes personnalités, la rencontre va vite tourner au chaos total !Amour, trahisons et bouses de vaches sont au programme de cette comédie déjantée où le rire tutoie le fromage de chèvre.

CENTRE DES CONGRES DU CHAPEAU ROUGE 1 RUE DU PARADIS 29000 Quimper 29