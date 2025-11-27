L’AMOUR EST DANS LE PRESQUE – MUNSTERHOF SALLE AMADEUS Strasbourg

L’AMOUR EST DANS LE PRESQUE Début : 2026-02-22 à 17:00. Tarif : – euros.

L’amour s’est donné rendez-vous dans le pré… Enfin presque. Ondine Marvecholles, agricultrice célibataire, reçoit chez elle deux prétendants : Kévin, jeune séducteur aux dents longues, plus intéressé par les terres d’Ondine que par son sourire et Patrick, poète rural illuminé, à la fois troublant de sincérité et désarmant de naïveté. Entre les aléas de la vie à la ferme et les révélations brutales des différentes personnalités, la rencontre va vite tourner au chaos total ! Amour, trahisons et bouses de vaches sont au programme de cette comédie déjantée où le rire tutoie le fromage de chèvre.

MUNSTERHOF SALLE AMADEUS 9 RUE DES JUIFS 67000 Strasbourg 67