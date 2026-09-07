L’amour est déclaré, Le Menadel et Saint Hubert, Loos-en-Gohelle

samedi 19 septembre 2026 · Le Menadel et Saint Hubert · Loos-en-Gohelle

Informations pratiques

L’amour est déclaré Samedi 19 septembre, 19h30 Le Menadel et Saint Hubert Pas-de-Calais

Compagnie Des ils et des elles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T19:30:00+02:00 – 2026-09-19T20:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T19:30:00+02:00 – 2026-09-19T20:30:00+02:00

Un seul en scène mêlant humour, émotion et auto dérision, qui parlera à chacun, que l’on soit parent, enfant… ou simplement en quête de sens.

Le Menadel et Saint Hubert 1 Place de la République 62750 Loos-en-Gohelle Loos-en-Gohelle 62750 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 09 51 03 17 14 »}]

Théâtre