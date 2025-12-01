L’Amour et la Mer Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) Lyon 3e Arrondissement

L’Amour et la Mer

Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) 149 rue Garibaldi Lyon 3e Arrondissement Rhône

Tarif : 10 – 10 – 54 EUR

Début : Samedi 2025-12-18 18:00:00

fin : 2025-12-20

2025-12-18 2025-12-20

L’Orchestre national de Lyon et Nikolaj Szeps-Znaider se glissent dans la sensualité du Poème de l’amour et de la mer, puis savourent le charmant Pulcinella, où Stravinsky revisite Pergolèse.

The Orchestre national de Lyon and Nikolaj Szeps-Znaider slip into the sensuality of Poème de l?amour et de la mer, then savor the charming Pulcinella, where Stravinsky revisits Pergolesi.

Das Orchestre National de Lyon und Nikolaj Szeps-Znaider schlüpfen in die Sinnlichkeit des Poème de l’amour et de la mer und genießen dann das charmante Pulcinella, in dem Strawinsky Pergolesi neu interpretiert.

L’Orchestre National de Lyon e Nikolaj Szeps-Znaider scivolano nella sensualità del Poème de l’amour et de la mer, per poi assaporare l’affascinante Pulcinella, in cui Stravinsky rivisita Pergolesi.

La Orquesta Nacional de Lyon y Nikolaj Szeps-Znaider se deslizan en la sensualidad de Poème de l’amour et de la mer, para luego saborear la encantadora Pulcinella, donde Stravinsky revisita a Pergolesi.

