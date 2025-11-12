L’amour et la violence – Sous les yeux de Carmen Calderón Lavoir Moderne Parisien Paris

L’amour et la violence – Sous les yeux de Carmen Calderón Lavoir Moderne Parisien Paris mercredi 12 novembre 2025.

Dans un immeuble parisien se succèdent les différents locataires : Flavio, Nathalie, Luc, Camille et tant d’autres. Des années soixante à aujourd’hui Carmen Calderón, la fille de la gardienne, nous raconte les histoires d’amour de ces habitants. Drames, passions, joies et douleurs s’entrelacent. Une fresque contemporaine d’une grande humanité, où Fernanda Barth incarne seule une galerie de personnages avec puissance et tendresse.

Nous cheminons dans la vie de Carmen comme dans un labyrinthe, en passant d’un personnage à l’autre grâce à des liens visibles ou invisibles. Que ce soit un enfant qui nous confie ses secrets, une femme qui réunit ses amis une dernière fois avant de mourir, un couple qui se déchire, une jeune fille qui perd sa virginité, une autre à qui la vierge apparaît… Nous découvrons le destin de ces femmes et de ces hommes qui s’aiment, s’envolent et s’évanouissent sous nos yeux, sous les yeux de Carmen Calderón.

« Une pièce de grande volée…Fernanda Barth au sommet de son art ». L’Indépendant « Une grande justesse et une infinie tendresse ». Brèves Rencontres.

Du jeudi 27 novembre 2025 au dimanche 30 novembre 2025 :

dimanche

de 17h00 à 18h30

jeudi, samedi

de 21h00 à 22h30

Du mercredi 19 novembre 2025 au dimanche 23 novembre 2025 :

mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 21h00 à 22h30

Du mercredi 12 novembre 2025 au dimanche 16 novembre 2025 :

dimanche

de 17h00 à 18h30

mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 21h00 à 22h30

Fermé le vendredi 28 novembre 2025

Fermé le mercredi 26 novembre 2025

payant Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-12T22:00:00+01:00

fin : 2025-11-30T19:30:00+01:00

Date(s) : 2025-11-12T21:00:00+02:00_2025-11-12T22:30:00+02:00;2025-11-13T21:00:00+02:00_2025-11-13T22:30:00+02:00;2025-11-14T21:00:00+02:00_2025-11-14T22:30:00+02:00;2025-11-15T21:00:00+02:00_2025-11-15T22:30:00+02:00;2025-11-16T17:00:00+02:00_2025-11-16T18:30:00+02:00;2025-11-19T21:00:00+02:00_2025-11-19T22:30:00+02:00;2025-11-20T21:00:00+02:00_2025-11-20T22:30:00+02:00;2025-11-21T21:00:00+02:00_2025-11-21T22:30:00+02:00;2025-11-22T21:00:00+02:00_2025-11-22T22:30:00+02:00;2025-11-27T21:00:00+02:00_2025-11-27T22:30:00+02:00;2025-11-29T21:00:00+02:00_2025-11-29T22:30:00+02:00;2025-11-30T17:00:00+02:00_2025-11-30T18:30:00+02:00

Lavoir Moderne Parisien 35 rue Léon 75018 Paris