L’amour et le trouble, l’empreinte du silence et du trouble , Galerie Ether Sancerre

L’amour et le trouble, l’empreinte du silence et du trouble , Galerie Ether

8 Rue du Maréchal Macdonald Sancerre Cher

Début : Dimanche 2026-03-28 11:00:00

fin : 2026-06-21 18:00:00

2026-03-28

Cécile Reims L’empreinte du silence et du trouble.

Exposition à la galerie Ether.

La galerie Ether rend hommage à Cécile Reims, grande figure de la gravure contemporaine, qui

vécut plus de trente-cinq ans à La Châtre, en Berry, où elle s’est éteinte. Cette exposition trace un parcours d’exigence, de patience et de fidélité à l’art de l’estampe. .

8 Rue du Maréchal Macdonald Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 6 15 02 55 55 contact@ethergalerie.com

English :

Cécile Reims ? L?empreinte du silence et du trouble.

Exhibition at Galerie Ether.

