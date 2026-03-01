L’amour et le trouble, Sexe, love… , Galerie Ether Sancerre

L’amour et le trouble, Sexe, love… , Galerie Ether

La galerie Ether accueille la nouvelle exposition d’Eric Bouvet autour de sa série “Sexe, love…”.

Photographe reonnu pour son regard intense sur le monde dans les zones de guerre, Eric Bouvet explore ici un champ plus personnel, plus charnel, mais tout aussi universel celui du désir, de l’amour et de la vulnérabilité humaine.

Avec “Sexe, love…”, Eric Bouvet s’éloigne du fracas de l’histoire pour se rapprocher du battement du coeur. Ses images en noir et blanc, écrites à la chambre grand format, captent la tension fragile entre les corps, la douceur d’un geste, l’abandon d’un regard. Loin de toute provocation gratuite, son travail interroge la complexité des relations, la frontière ténue entre l’élan physique et l’attachement émotionnel .

8 Rue du Maréchal Macdonald Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 6 15 02 55 55 contact@ethergalerie.com

English :

Galerie Ether hosts a new exhibition by Eric Bouvet, focusing on his Sexe, love series.

