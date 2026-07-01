L’amour foot, Médiathèque Rémy Peyranne Castelnau d’Estrétefonds, Castelnau-d’Estrétefonds

Informations pratiques

L’amour foot Vendredi 3 juillet, 16h30 Médiathèque Rémy Peyranne Castelnau d’Estrétefonds Haute-Garonne

Entrée gratuite – sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-03T16:30:00+02:00 – 2026-07-03T21:00:00+02:00

Fin : 2026-07-03T16:30:00+02:00 – 2026-07-03T21:00:00+02:00

Médiathèque Rémy Peyranne Castelnau d’Estrétefonds 4 grande rue, 31620 Castelnau d’Estrétefonds Castelnau-d’Estrétefonds 31620 Haute-Garonne Occitanie 05 34 27 05 36 https://mediatheque.castelnau-estretefonds.fr [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@mairiecastelnau.fr »}] La médiathèque Rémy Peyranne c’est un lieu ouvert à tous, pour lire et découvrir le monde. Vous pouvez emprunter livres, CD, DVD, jeux de société… Un lieu d’échange avec des spectacles, des projections de films, des ateliers et des animations tout au long de l’année.

Le football débarque à la médiathèque ! Mini-jeux, spectacle, et projection du match, il y en aura pour tous les goûts. football spectacle