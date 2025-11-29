L’amour gitan Concert de l’Orchestre Philharmonique de Marseille Opéra de Marseille Marseille 1er Arrondissement

L’amour gitan Concert de l’Orchestre Philharmonique de Marseille Opéra de Marseille Marseille 1er Arrondissement samedi 29 novembre 2025.

Samedi 29 novembre 2025 à partir de 19h. Opéra de Marseille 2 Place Ernest Reyer Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 11 – 11 – 22.5 EUR

Début : 2025-11-29 19:00:00

fin : 2025-11-29

2025-11-29

Né à Lyon dans une famille de gitans ayant fui le franquisme, Juan Carmona a donné son premier récital à Marseille à quinze ans. Après avoir étudié en Andalousie, il est devenu l’un des grands héritiers de Paco de Lucia.

Sous la direction de Miguel Pérez Iñesta, il vient nous offrir sa savoureuse Sinfonia flamenca qui a enthousiasmé les publics du monde entier. Toutes les couleurs du duende sont au service de ce que Claude Lelouch appelle une Belle Histoire .



JUAN CARMONA

Sinfonia flamenca



Autre répertoire de Juan Carmona



Direction musicale Miguel PÉREZ IÑESTA

Composition et guitare Juan CARMONA

Danseuse invitée

Chant EL PICULABE et Noemi HUMANES

Flûte Domingo PATRICIO

Basse Sergio DI FINIZIO

Percussions Isidro SUAREZ .

Opéra de Marseille 2 Place Ernest Reyer Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Juan Carmona gave his first recital in Marseille at the age of fifteen. After studying in Andalusia, he became one of the great heirs of Paco de Lucia.

German :

Juan Carmona gab sein erstes Recital in Marseille, als er fünfzehn Jahre alt war. Nachdem er in Andalusien studiert hatte, wurde er zu einem der großen Erben von Paco de Lucia.

Italiano :

Juan Carmona ha tenuto il suo primo concerto a Marsiglia all’età di quindici anni. Dopo aver studiato in Andalusia, divenne uno dei grandi eredi di Paco de Lucia.

Espanol :

Juan Carmona dio su primer recital en Marsella a los quince años. Tras estudiar en Andalucía, se convirtió en uno de los grandes herederos de Paco de Lucía.

