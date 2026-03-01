L’amour, l’amour, l’amour, dit par la jeunesse… La Comédie Reims
L’amour, l’amour, l’amour, dit par la jeunesse… La Comédie Reims vendredi 27 mars 2026.
L’amour, l’amour, l’amour, dit par la jeunesse…
La Comédie 3 Chaussée Bocquaine Reims Marne
Tarif : 6 – 6 – EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27 19:00:00
fin : 2026-03-27
Date(s) :
2026-03-27
Tout public
“L’amour, l’amour, l’amour, dont on parle toujours” nous dit la célèbre chanson de Mouloudji, et pourtant… À l’heure des réseaux sociaux, d’internet et du sexisme ordinaire, comment parler d’amour et d’intimité avec les adolescents ? Comment aborder le tourbillon de leurs désirs, comment briser les tabous sans craindre d’être trop direct ou trop prude ? Ce spectacle nous aide à traverser ce brouillard avec une esthétique haute en couleur, inspirée par les codes du cabaret. Un florilège de figures adolescentes interprétées par quatre jeunes artistes, nous partagent leurs expériences, conseils et points de vue sur la chose, passant du récit au chant sans oublier quelques pas de danse pour une performance joyeuse, drôle et politique. .
La Comédie 3 Chaussée Bocquaine Reims 51100 Marne Grand Est
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English : L’amour, l’amour, l’amour, dit par la jeunesse…
L’événement L’amour, l’amour, l’amour, dit par la jeunesse… Reims a été mis à jour le 2026-03-13 par Reims Tourisme & Congrès