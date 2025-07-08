L’amour l’amour l’amour, dit par la jeunesse… Comédie CDN de Reims Reims

L’amour l’amour l’amour, dit par la jeunesse…

Comédie CDN de Reims

2026-03-27

Texte Laëtitia Ajanohun et Jean-François Auguste • Mise en scène Jean-François Auguste

Festival Méli’môme • En partenariat avec Nova Villa • Création à la Comédie • Coproduction

L’amour, l’amour, l’amour, dont on parle toujours nous dit la célèbre chanson de Mouloudji, et pourtant… À l’heure des réseaux sociaux, d’internet et du sexisme ordinaire, comment parler d’amour et d’intimité avec les adolescents ? Comment aborder le tourbillon de leurs désirs, comment briser les tabous sans craindre d’être trop direct ou trop prude ? Ce spectacle nous aide à traverser ce brouillard avec une esthétique haute en couleur, inspirée par les codes du cabaret. Un florilège de figures adolescentes interprétées par quatre jeunes artistes, nous partagent leurs expériences, conseils et points de vue sur la chose, passant du récit au chant sans oublier quelques pas de danse pour une performance joyeuse, drôle et politique.

Chez moi c’est très strict

Et je pense surtout que mes parents

Ils me connaissent comme ils veulent me voir

Et pas comme je suis (…)

Ils me voient dans leur monde

Mais pas dans notre monde à nous les ados

Ils savent rien de ce qui se passe réellement à l’école

Et dans nos vies

Laëtitia Ajanohun et Jean-François Auguste

Tout public dès 13 ans

Durée estimée 1h20 .

