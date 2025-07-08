L’amour l’amour l’amour, dit par la jeunesse… Comédie CDN de Reims Reims
L’amour l’amour l’amour, dit par la jeunesse… Comédie CDN de Reims Reims vendredi 27 mars 2026.
L’amour l’amour l’amour, dit par la jeunesse…
Comédie CDN de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims Marne
Tarif : 6 – 6 – 26 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27 19:00:00
fin : 2026-03-27
Date(s) :
2026-03-27
Tout public
Texte Laëtitia Ajanohun et Jean-François Auguste • Mise en scène Jean-François Auguste
Festival Méli’môme • En partenariat avec Nova Villa • Création à la Comédie • Coproduction
L’amour, l’amour, l’amour, dont on parle toujours nous dit la célèbre chanson de Mouloudji, et pourtant… À l’heure des réseaux sociaux, d’internet et du sexisme ordinaire, comment parler d’amour et d’intimité avec les adolescents ? Comment aborder le tourbillon de leurs désirs, comment briser les tabous sans craindre d’être trop direct ou trop prude ? Ce spectacle nous aide à traverser ce brouillard avec une esthétique haute en couleur, inspirée par les codes du cabaret. Un florilège de figures adolescentes interprétées par quatre jeunes artistes, nous partagent leurs expériences, conseils et points de vue sur la chose, passant du récit au chant sans oublier quelques pas de danse pour une performance joyeuse, drôle et politique.
Chez moi c’est très strict
Et je pense surtout que mes parents
Ils me connaissent comme ils veulent me voir
Et pas comme je suis (…)
Ils me voient dans leur monde
Mais pas dans notre monde à nous les ados
Ils savent rien de ce qui se passe réellement à l’école
Et dans nos vies
Laëtitia Ajanohun et Jean-François Auguste
Lieu Comédie (Petite salle)
Tout public dès 13 ans
Durée estimée 1h20 .
Comédie CDN de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims 51100 Marne Grand Est
English : L’amour l’amour l’amour, dit par la jeunesse…
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement L’amour l’amour l’amour, dit par la jeunesse… Reims a été mis à jour le 2025-07-08 par ADT de la Marne