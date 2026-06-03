L’AMOUR L’HUMOUR ET LA MORT DANS LA MUSIQUE BAROQUE Soubès
L’AMOUR L’HUMOUR ET LA MORT DANS LA MUSIQUE BAROQUE Soubès dimanche 5 juillet 2026.
Soubès
L’AMOUR L’HUMOUR ET LA MORT DANS LA MUSIQUE BAROQUE
Route de Lodève Soubès Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
Viole de gambe, chant haute-contre et mezzo-soprano, avec Albertin Ventadour et Anette Cyran
Concert d’Albertin Ventadour à la viole de gambe et chant haute-contre, avec la participation d’Anette Cyran mezzo-soprane.
Participation libre, un verre de l’amitié suivra, offert par la SPES, l’association de sauvegarde du patrimoine et de l’environnement de Soubès. .
Route de Lodève Soubès 34700 Hérault Occitanie +33 4 99 91 11 51 l-habitant.christian@orange.fr
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English :
Viola da gamba, countertenor and mezzo-soprano, with Albertin Ventadour and Anette Cyran
L’événement L’AMOUR L’HUMOUR ET LA MORT DANS LA MUSIQUE BAROQUE Soubès a été mis à jour le 2026-06-03 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC
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