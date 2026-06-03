Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

L’AMOUR L’HUMOUR ET LA MORT DANS LA MUSIQUE BAROQUE Soubès

L’AMOUR L’HUMOUR ET LA MORT DANS LA MUSIQUE BAROQUE Soubès dimanche 5 juillet 2026.

Adresse : Route de Lodève

Ville : 34700 Soubès

Département : Hérault

Début : dimanche 5 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Tarif :

Soubès

L’AMOUR L’HUMOUR ET LA MORT DANS LA MUSIQUE BAROQUE

Route de Lodève Soubès Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05
fin : 2026-07-05

Date(s) :
2026-07-05

Viole de gambe, chant haute-contre et mezzo-soprano, avec Albertin Ventadour et Anette Cyran
Concert d’Albertin Ventadour à la viole de gambe et chant haute-contre, avec la participation d’Anette Cyran mezzo-soprane.

Participation libre, un verre de l’amitié suivra, offert par la SPES, l’association de sauvegarde du patrimoine et de l’environnement de Soubès.   .

Route de Lodève Soubès 34700 Hérault Occitanie +33 4 99 91 11 51  l-habitant.christian@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Viola da gamba, countertenor and mezzo-soprano, with Albertin Ventadour and Anette Cyran

L’événement L’AMOUR L’HUMOUR ET LA MORT DANS LA MUSIQUE BAROQUE Soubès a été mis à jour le 2026-06-03 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC

À voir aussi à Soubès (Hérault)