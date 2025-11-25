L’amour médecin Sedan

L’amour médecin

MJC Calonne Sedan Ardennes

Début : 2025-11-25

fin : 2025-11-25

2025-11-25

Sganarelle, riche bourgeois veuf, refuse de marier sa fille unique Lucinde. Cette dernière, soutenue par Lisette sa suivante, fait semblant d’être malade. Son père, soucieux, appelle des médecins. Ces savants et sachants hésitent,tergiversent… C’est ainsi que Lisette fait apparaître Clitandre, un faux médecin. Il déclare que pour la guérir de son mal, il faut lui faire croire qu’on la marie.Sganarelle, croyant tromper sa fille, signe un faux contrat de mariage entre Clitandre et Lucinde. D’ailleurs, qui est véritablement Clitandre ? Ce contrat signé devant notaire est bien réel… Et l’amour finit par gagner.Sandrine Pirès signe un Amour Médecin généreux, grandiose et populaire, inspirée par cette Comédie-ballet en 3 actes de Molière (1665). Séduite par sa résonance contemporaine et le rire qu’elle provoque, la metteure en scène duGourbi Bleu propose une création énergique et étonnante qui laisse toute sa place au texte, à la musique et au mouvement.Billetterie

MJC Calonne Sedan 08200 Ardennes Grand Est

English :

Sganarelle, a rich bourgeois widower, refuses to marry off his only daughter Lucinde. The latter, supported by Lisette, her assistant, pretends to be ill. Her worried father calls in the doctors. These learned men hesitate and prevaricate? So Lisette brings in Clitandre, a false doctor. Sganarelle, believing he is deceiving his daughter, signs a false marriage contract between Clitandre and Lucinde. But who is Clitandre really? Is this notarized contract real? Sandrine Pirès creates a generous, grandiose and popular Amour Médecin, inspired by Molière?s Comédie-ballet in 3 acts (1665). Seduced by its contemporary resonance and the laughter it provokes, the director of LeGourbi Bleu offers an energetic and astonishing creation that leaves plenty of room for text, music and movement.Box office

German :

Sganarelle, ein reicher, verwitweter Bürger, weigert sich, seine einzige Tochter Lucinde zu verheiraten. Mit Unterstützung seiner Zofe Lisette gibt sie vor, krank zu sein. Ihr besorgter Vater ruft die Ärzte. Die Gelehrten und Wissenden zögern und zaudern So bringt Lisette Clitandre, einen falschen Arzt, ins Spiel. Sganarelle, der glaubt, dass er seine Tochter betrügt, unterschreibt einen falschen Ehevertrag zwischen Clitandre und Lucinde. Wer ist Clitandre wirklich? Ist der vor einem Notar unterzeichnete Vertrag echt? Sandrine Pirès hat einen großzügigen, großartigen und populären Amour Médecin geschrieben, der von Molières Comédie-ballet in drei Akten (1665) inspiriert wurde. Die Regisseurin von LeGourbi Bleu ist von der zeitgenössischen Resonanz und dem Lachen, das sie hervorruft, begeistert und hat eine energiegeladene und erstaunliche Kreation geschaffen, die dem Text, der Musik und der Bewegung viel Platz einräumt.Tickets

Italiano :

Sganarelle, un ricco borghese vedovo, rifiuta di dare in sposa la sua unica figlia Lucinde. Lucinde, sostenuta da Lisette, la sua cameriera, finge di essere malata. Il padre, preoccupato, chiama i medici. Questi dotti esitano e tergiversano? Lisette chiama allora Clitandre, un falso medico. Sganarelle, credendo di ingannare la figlia, firma un falso contratto di matrimonio tra Clitandre e Lucinde. Ma chi è veramente Clitandre? Questo contratto, firmato davanti a un notaio, è reale? Sandrine Pirès ha creato un Amour Médecin generoso, grandioso e popolare, ispirato alla Comédie-ballet in 3 atti di Molière (1665). Sedotta dalla sua risonanza contemporanea e dalle risate che suscita, la regista di Le Gourbi Bleu propone una creazione energica e sorprendente che lascia ampio spazio al testo, alla musica e al movimento

Espanol :

Sganarelle, un rico burgués viudo, se niega a casar a su única hija, Lucinde. Lucinde, apoyada por Lisette, su criada, finge estar enferma. Su padre, preocupado, llama a los médicos. Estos sabios dudan y prevarican.. Lisette llama a Clitandre, un falso médico. Sganarelle, creyendo engañar a su hija, firma un falso contrato de matrimonio entre Clitandre y Lucinde. Pero, ¿quién es realmente Clitandre? ¿Es real este contrato firmado ante notario? Sandrine Pirès ha creado un Amour Médecin generoso, grandioso y popular, inspirado en la Comédie-ballet en 3 actos de Molière (1665). Seducida por su resonancia contemporánea y las risas que provoca, la directora de Le Gourbi Bleu ofrece una creación enérgica y sorprendente que deja mucho espacio al texto, la música y el movimiento

