L’AMOUR PLUS QUE OUF – PELOUSSE PARADISE Ales

L’AMOUR PLUS QUE OUF Début : 2026-02-13 à 19:00. Tarif : – euros.

L’amour plus que ouf Il est musulman, elle est juive… Et surprise bébé arrive !Esther est juive, Karim est musulman. Elle est une femme d’affaires à succès, lui est un comédien raté même s’il va jouer dans un gros projet là, comme d’habitude…Ils sont mariés et, surprise, un bébé est en route ! Mais quand la nouvelle tombe, tout part en cacahuète et les tensions explosent.A l’approche de cet événement, des questions existentielles refont surface : les religions vont-elles être un obstacle ? Comment vont-ils élever leur futur enfant ? Et surtout, la mère de Karim va-t-elle faire un AVC… ou bien plusieurs ?Une avalanche de rires et d’émotions garantie avec ces deux phénomènes !

Vous pouvez obtenir votre billet ici

PELOUSSE PARADISE 3 RUE JOSUE LOUCHE 30100 Ales 30