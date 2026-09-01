« L’amour qui s’fout d’tout ! » Meung-sur-Loire
samedi 26 septembre 2026 · Meung-sur-Loire
Informations pratiques
Meung-sur-Loire
« L’amour qui s’fout d’tout ! »
5 Rue des Mauves Meung-sur-Loire Loiret
Tarif : 15 – 15 – EUR
15
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-26 20:30:00
fin : 2026-09-26 22:00:00
Date(s) :
2026-09-26
Dans le cadre des Journées Gaston Couté
Le compositeur et flûtiste Jacques Lesburguères et la formation « Itinérances » ressuscitent 8 textes de Couté sur des musiques du compositeur Marcel Legay. D’autres chansons compléteront le spectacle. Des valses, des « galops » de la Belle Époque viendront colorer le tout d’une ambiance de cabaret.
Soprano : Ulrike Van Cotthem, Violoncelle : Van thu Van
Accordéon : Yannick Ponzin
Organisation : Dans les sillons de Gaston Couté. 15 .
5 Rue des Mauves Meung-sur-Loire 45130 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 44 32 28 contact@tourisme-terresduvaldeloire.fr
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English :
As part of the Gaston Couté Days
L’événement « L’amour qui s’fout d’tout ! » Meung-sur-Loire a été mis à jour le 2026-09-10 par OT TERRES DU VAL DE LOIRE
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