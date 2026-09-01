Informations pratiques

Meung-sur-Loire

« L’amour qui s’fout d’tout ! »

5 Rue des Mauves Meung-sur-Loire Loiret

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-26 20:30:00

fin : 2026-09-26 22:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Dans le cadre des Journées Gaston Couté

Le compositeur et flûtiste Jacques Lesburguères et la formation « Itinérances » ressuscitent 8 textes de Couté sur des musiques du compositeur Marcel Legay. D’autres chansons compléteront le spectacle. Des valses, des « galops » de la Belle Époque viendront colorer le tout d’une ambiance de cabaret.

Soprano : Ulrike Van Cotthem, Violoncelle : Van thu Van

Accordéon : Yannick Ponzin

Organisation : Dans les sillons de Gaston Couté. 15 .

5 Rue des Mauves Meung-sur-Loire 45130 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 44 32 28 contact@tourisme-terresduvaldeloire.fr

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English :

As part of the Gaston Couté Days

L’événement « L’amour qui s’fout d’tout ! » Meung-sur-Loire a été mis à jour le 2026-09-10 par OT TERRES DU VAL DE LOIRE