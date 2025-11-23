L’amour qu’il nous reste avant-première Cinémas Le Méjan (Actes Sud) Arles

L’amour qu’il nous reste avant-première

Dimanche 23 novembre 2025 de 18h30 à 20h45. Cinémas Le Méjan (Actes Sud) 23 Place Nina Berberova Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Début : 2025-11-23 18:30:00

fin : 2025-11-23 20:45:00

Avant-première du film De Hlynur Pálmason, l’amour qu’il nous reste à l’occasion de la 10ème édition de la Journée Art et Essai du Cinéma Européen. En partenariat avec l’AFCAE et la CICAE.

L’AMOUR QU’IL NOUS RESTE 1h49



Synopsis: La trajectoire intime d’une famille dont les parents se séparent. En l’espace d’une année, entre légèreté de l’instant et profondeur des sentiments, se tisse un portrait doux-amer de l’amour. Un regard sensible sur la beauté discrète du quotidien.



Un poème cinématographique de pure beauté, où les paysages habitent dans chaque personnage, et réciproquement. De l’attention portée au vivant, aux bêtes et aux respirations des saisons, émane une poésie de chaque image, tantôt gracieuse, cruelle, drôle ou surréaliste. Sublime !



De Hlynur Pálmason

Avec Saga Garðarsdóttir, Sverrir Guðnason

Islande | 2025 | VOSTFR



Sélection Officielle | Festival de Cannes 2025 .

Cinémas Le Méjan (Actes Sud) 23 Place Nina Berberova Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 99 53 52

English :

Preview of Hlynur Pálmason’s film L’amour qu’il nous reste (The Love We Have Left) on the occasion of the 10th edition of the Journée Art et Essai du Cinéma Européen. In partnership with AFCAE and CICAE.

German :

Vorpremiere von Hlynur Pálmasons Film l’amour qu’il nous reste anlässlich der 10. Ausgabe der Journée Art et Essai du Cinéma Européen. In Partnerschaft mit der AFCAE und der CICAE.

Italiano :

Anteprima del film di Hlynur Pálmason, l’amour qu’il nous reste (L’amore che abbiamo lasciato) in occasione della 10ª Giornata europea del cinema d’essai. In collaborazione con l’AFCAE e la CICAE.

Espanol :

Preestreno de la película de Hlynur Pálmason, l’amour qu’il nous reste (El amor que nos queda) con motivo del 10º Día Europeo del Cine de Autor. En colaboración con la AFCAE y el CICAE.

