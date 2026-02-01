L’Amoureux de Madame Muscle Théâtre du Jeu de Paume Aix-en-Provence

L’Amoureux de Madame Muscle

Samedi 14 février 2026 à partir de 15h. Théâtre du Jeu de Paume 17 21 rue de l’Opéra Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 24 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 15:00:00

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Pour ses premiers pas vers le jeune public, Michel Kelemenis avait choisi le mode poétique et son Amoureuse de Monsieur Muscle avait fait mouche.Enfants

Aujourd’hui le chorégraphe inverse les rôles en créant L’Amoureux de Madame Muscle , une fantaisie ludo-anatomique sur la découverte du corps et de son mouvement.



Sur une bande-son pop signée du magicien metteur-en-son André Serré, trois personnages habillés de costumes aux couleurs acidulées s’agitent à la manière d’une bande dessinée vivante. Il y a l’Amoureux au cœur sensible, sa bien-aimée tout en chair et en muscles, et un drôle de maître de cérémonie au nom mystérieux d’Anatom’ ! Tous les ingrédients sont réunis pour que la danse parle aux enfants et les éclaire ingénument sur leur anatomie. Légèreté, humour, fraîcheur sont les clés de la réussite de ce joyeux trio.



À partir de 4 ans. .

Théâtre du Jeu de Paume 17 21 rue de l’Opéra Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 820 13 20 13

For his first steps with young audiences, Michel Kelemenis chose the poetic mode, and his Amoureuse de Monsieur Muscle hit the nail on the head.

