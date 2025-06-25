L’Amoureux de Madame Muscle Théâtre d’Arles Arles

L’Amoureux de Madame Muscle

Mercredi 11 février 2026 de 19h à 20h30. Théâtre d’Arles 34 Boulevard Georges Clémenceau Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-02-11 19:00:00

fin : 2026-02-11 20:30:00

Date(s) :

2026-02-11

Une bande dessinée qui prend vie !

Pour ses premiers pas vers le jeune public, Michel Kélémenis avait choisi le mode poétique et son Amoureuse de Monsieur Muscle avait fait mouche. Aujourd’hui le chorégraphe inverse les rôles en créant L’Amoureux de Madame Muscle, une fantaisie ludo-anatomique sur la découverte du corps et de son mouvement.



Sur une bande-son pop signée du magicien metteur-en-son André Serré, trois personnages habillés de costumes aux couleurs acidulées s’agitent à la manière d’une bande dessinée vivante. Il y a l’Amoureux au cœur sensible, sa bien-aimée tout en chair et en muscles, et un drôle de maître de cérémonie au nom mystérieux d’Anatom’ ! Tous les ingrédients sont réunis pour que la danse parle aux enfants et les éclairent ingénument sur leur anatomie.



Le spectacle est la transposition de L’Amoureuse de Monsieur Muscle, créé en 2008. .

Théâtre d’Arles 34 Boulevard Georges Clémenceau Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 52 51 51 info@theatre-arles.com

English :

A comic book come to life!

German :

Ein Comic, der zum Leben erwacht!

Italiano :

Un fumetto che prende vita!

Espanol :

Un cómic que cobra vida.

L’événement L’Amoureux de Madame Muscle Arles a été mis à jour le 2025-06-25 par Office de Tourisme d’Arles