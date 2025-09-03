L’Amoureux de Madame Muscle 41 rue Jobin (entrée piéton) Marseille 3e Arrondissement

L’Amoureux de Madame Muscle 41 rue Jobin (entrée piéton) Marseille 3e Arrondissement samedi 4 avril 2026.

L’Amoureux de Madame Muscle

Samedi 4 avril 2026 à partir de 11h et à partir de 17h. 41 rue Jobin (entrée piéton) 12 rue François Simon (parking) Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Spectacle pop de danse amoureuse, dès 4 ans.Enfants

Dans un univers pop aux couleurs vives, l’Amoureux détaille l’anatomie de sa Mme Muscle. Pendant ce temps tel Cupidon, Anatom’ tire les ficelles de l’amour, virevolte au milieu du duo. Un spectacle de danse joyeux et poétique à la découverte du corps.







Trois personnages tous droits sortis d’un cartoon virevoltent à la découverte des uns des autres. L’Amoureux, un homme sensible, détaille avec curiosité le corps puissant de sa Madama Muscle. Membres, segments, articulations, peau, élasticité, tête et poids des idées composent sa lecture dansée du corps de son amoureuse. Anatom’ quant à lui pourrait être le maître de cérémonie tirant les fils de l’amour.





Dans des costumes aux couleurs vives, les silhouettes des protagonistes jouent avec un immense rideau blanc. Elles se cachent, s’allongent tout en ombre et en muscle, se hasardent avec humour et fantaisie.







Michel Kelemenis tricote une chorégraphie joueuse, vive et poétique sur une bande son pop ludique, riche en sons curieux. 17 ans après L’Amoureuse de Monsieur Muscle, la société a bien changé et le chorégraphe s’en amuse. Il en renverse donc les archétypes et met en scène un homme sensible et une femme forte, à la découverte du corps humain. .

41 rue Jobin (entrée piéton) 12 rue François Simon (parking) Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Pop show of dance in love, ages 4 and up.

German :

Pop-Show über den Tanz der Liebe, ab 4 Jahren.

Italiano :

Spettacolo pop di danza in amore, dall’età di 4 anni.

Espanol :

Espectáculo pop de danza enamorada, desde los 4 años.

L’événement L’Amoureux de Madame Muscle Marseille 3e Arrondissement a été mis à jour le 2025-09-03 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille