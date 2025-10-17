L’amoureux de Madame Muscle Stabat Mater, les voix du corps KLAP Maison pour la Danse Kelemenis & Cie Marseille 3e Arrondissement

L’amoureux de Madame Muscle Stabat Mater, les voix du corps KLAP Maison pour la Danse Kelemenis & Cie Marseille 3e Arrondissement vendredi 17 octobre 2025.

L’amoureux de Madame Muscle Stabat Mater, les voix du corps

Vendredi 17 octobre 2025 à partir de 19h. KLAP Maison pour la Danse Kelemenis & Cie 5 avenue Rostand Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-17 19:00:00

fin : 2025-10-17

Date(s) :

2025-10-17

Création de décembre 2025, le spectacle est la transposition de L’Amoureuse de Monsieur Muscle, créé en 2008. Avec Stabat Mater, les voix du corps, Ana Pérez & José Sanchez prolongent leur recherche autour du Stabat Mater.

L’Amoureuse de Monsieur Muscle à 19h









Dans une bande dessinée qui prend vie, un amoureux sensible découvre le corps puissant de sa Madame Muscle.

Un troisième personnage dansant mène la cérémonie, et tire les fils de l’amour sous le nom mystérieux… d’Anatom’.

Car le personnage de Madame Muscle est un point d’entrée dans l’anatomie les membres, leurs segments, les articulations, la peau, son élasticité, la tête et le poids des idées… sont autant de guides dans les pages d’un spectacle qui compose une lecture du corps basée sur une approche dansée, joueuse, vive et poétique.











Pour une troisième collaboration (après Besame mucho et Pasodoble), Michel Kelemenis confie les silhouettes de ses personnages à la styliste madrilène Agatha Ruiz de la Prada, dont la palette de couleur et la symbolique affirmée résonnent immédiatement avec l’adresse à l’enfance.

La bande-son pop ludique, riche en sons curieux et sachant poser ses silences, revient également à un complice de plusieurs œuvres le magicien metteur-en-son, André Serré.









Le spectacle est la transposition de L’Amoureuse de Monsieur Muscle, créé en 2008.









Conception générale, chorégraphie et scénographie Michel Kelemenis

Conception musicale André Serré

Interprétation Aurore Indaburu, Anthony La Rosa, Mylène Lamugnière







A 19h spectacle de 30 mn, suivi d’une conversation avec Miche Kelemenis, création 2025.

A partir de 5 ans, en famille.







Stabat Mater, les voix du corps, à 20h







Ana Pérez et José Sanchez prolongent leur recherche autour du Stabat Mater, poème médiéval évoquant une femme debout face à la perte d’un enfant. Ce corps meurtri, mais dressé, incarne à la fois l’extrême douleur et une dignité farouche, une tension vitale que la danse flamenca, par sa puissance expressive et organique, rend palpable. Après une première approche en duo avec la création Stans en 2024, les deux artistes développent une nouvelle écriture pour trois corps, une voix et un musicien.





A travers cette version profane et contemporaine du poème, les artistes cherchent à faire dialoguer les époques et les esthétiques dans une architecture vivante, où les matières sonores, les rythmes, les chants et les gestes se répondent, se croisent et se superposent.







Guitare, voix et danse forment ici un triptyque indissociable, un organisme en résistance, tendu entre effondrement et redressement, pour construire un espace de lutte, de mémoire et de transcendance. La traversée incarne un flamenco réinventé, porté par la spiritualité intense de l’hymne marial et par la puissance du féminin.







Interprètes:



Chorégraphie Ana Pérez

Danse Ana Pérez, Miranda Alfonso, Marina Paje

Composition musicale José Sanchez

Chant flamenco Alberto Garcia

Auteur (réécriture du poème) Frank Merger .

KLAP Maison pour la Danse Kelemenis & Cie 5 avenue Rostand Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Created in December 2025, the show is a transposition of L?Amoureuse de Monsieur Muscle, created in 2008. With Stabat Mater, les voix du corps, Ana Pérez & José Sanchez continue their research into the Stabat Mater.

German :

Uraufführung im Dezember 2025. Das Stück ist die Umsetzung von L’Amoureuse de Monsieur Muscle, das 2008 uraufgeführt wurde. Mit Stabat Mater, les voix du corps setzen Ana Pérez & José Sanchez ihre Forschung rund um das Stabat Mater fort.

Italiano :

Presentato in prima assoluta nel dicembre 2025, lo spettacolo è una trasposizione de L’Amoureuse de Monsieur Muscle, creato nel 2008. Con Stabat Mater, les voix du corps, Ana Pérez & José Sanchez continuano la loro ricerca sullo Stabat Mater.

Espanol :

Estrenado en diciembre de 2025, el espectáculo es una transposición de L’Amoureuse de Monsieur Muscle, creado en 2008. Con Stabat Mater, les voix du corps, Ana Pérez & José Sanchez continúan su investigación sobre el Stabat Mater.

L’événement L’amoureux de Madame Muscle Stabat Mater, les voix du corps Marseille 3e Arrondissement a été mis à jour le 2025-08-26 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille