Lampe en plastique recyclé Roubaix
Lampe en plastique recyclé Roubaix samedi 11 avril 2026.
Lampe en plastique recyclé
14 place du Général Faidherbe Roubaix Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 14:30:00
fin : 2026-04-11 17:30:00
Date(s) :
2026-04-11
**La Fabrique de la Condition Publique, connue pour son atelier bois, bénéficie aussi d’un pôle plastique venez le (re)découvrir à travers un atelier de création d’une lampe en plastique recyclé.**
Accompagné·e par Tom Violleau découvrez le processus de fabrication, du recyclage des chûtes de de matières issues de l’impression
3D, jusqu’au façonnage de la matière en un luminaire unique.
**Adulte uniquement.**
**La Fabrique de la Condition Publique, connue pour son atelier bois, bénéficie aussi d’un pôle plastique venez le (re)découvrir à travers un atelier de création d’une lampe en plastique recyclé.**
Accompagné·e par Tom Violleau découvrez le processus de fabrication, du recyclage des chûtes de de matières issues de l’impression
3D, jusqu’au façonnage de la matière en un luminaire unique.
**Adulte uniquement.** .
14 place du Général Faidherbe Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 28 33 48 33 billetterie@laconditionpublique.com
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English :
**The Fabrique de la Condition Publique, known for its wood workshop, also boasts a plastics center: come and (re)discover it through a workshop to create a lamp from recycled plastic
Accompanied by Tom Violleau, discover the manufacturing process, from the recycling of scrap materials from
3D printing, to the shaping of the material into a unique luminaire.
**Adults only
L’événement Lampe en plastique recyclé Roubaix a été mis à jour le 2026-03-18 par Hauts-de-France Tourisme