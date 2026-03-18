Lampe en plastique recyclé

14 place du Général Faidherbe Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 14:30:00

fin : 2026-04-11 17:30:00

Date(s) :

2026-04-11

**La Fabrique de la Condition Publique, connue pour son atelier bois, bénéficie aussi d’un pôle plastique venez le (re)découvrir à travers un atelier de création d’une lampe en plastique recyclé.**

Accompagné·e par Tom Violleau découvrez le processus de fabrication, du recyclage des chûtes de de matières issues de l’impression

3D, jusqu’au façonnage de la matière en un luminaire unique.

**Adulte uniquement.**

**La Fabrique de la Condition Publique, connue pour son atelier bois, bénéficie aussi d’un pôle plastique venez le (re)découvrir à travers un atelier de création d’une lampe en plastique recyclé.**

Accompagné·e par Tom Violleau découvrez le processus de fabrication, du recyclage des chûtes de de matières issues de l’impression

3D, jusqu’au façonnage de la matière en un luminaire unique.

**Adulte uniquement.** .

14 place du Général Faidherbe Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 28 33 48 33 billetterie@laconditionpublique.com

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English :

**The Fabrique de la Condition Publique, known for its wood workshop, also boasts a plastics center: come and (re)discover it through a workshop to create a lamp from recycled plastic

Accompanied by Tom Violleau, discover the manufacturing process, from the recycling of scrap materials from

3D printing, to the shaping of the material into a unique luminaire.

**Adults only

L’événement Lampe en plastique recyclé Roubaix a été mis à jour le 2026-03-18 par Hauts-de-France Tourisme