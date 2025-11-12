LAMPE MAGIQUE Nébian
LAMPE MAGIQUE
2 Rue du Professeur Calmette Nébian Hérault
Tarif : – –
Recréer l’effet d’une lampe de poche par le biais d’une petite illustration graphique.
Réalisons une petite illustration graphique, avec manipulation magique , pour recréer l’effet
d’une lampe de poche et ainsi éclairer nos mystères enfouis !
Dès 6 ans Durée 1h30
Gratuit, sur inscription .
2 Rue du Professeur Calmette Nébian 34800 Hérault Occitanie
+33 4 67 96 48 63
English :
Recreate the effect of a flashlight with a small graphic illustration.
German :
Den Effekt einer Taschenlampe mithilfe einer kleinen grafischen Illustration nachstellen.
Italiano :
Ricreare l’effetto di una torcia con una piccola illustrazione grafica.
Espanol :
Recrea el efecto de una antorcha con una pequeña ilustración gráfica.
