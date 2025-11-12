LAMPE MAGIQUE Nébian

LAMPE MAGIQUE Nébian mercredi 12 novembre 2025.

LAMPE MAGIQUE

2 Rue du Professeur Calmette Nébian Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-12

fin : 2025-11-12

Date(s) :

2025-11-12

Recréer l’effet d’une lampe de poche par le biais d’une petite illustration graphique.

Réalisons une petite illustration graphique, avec manipulation magique , pour recréer l’effet

d’une lampe de poche et ainsi éclairer nos mystères enfouis !

Dès 6 ans Durée 1h30

Gratuit, sur inscription .

2 Rue du Professeur Calmette Nébian 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 48 63

English :

Recreate the effect of a flashlight with a small graphic illustration.

German :

Den Effekt einer Taschenlampe mithilfe einer kleinen grafischen Illustration nachstellen.

Italiano :

Ricreare l’effetto di una torcia con una piccola illustrazione grafica.

Espanol :

Recrea el efecto de una antorcha con una pequeña ilustración gráfica.

L’événement LAMPE MAGIQUE Nébian a été mis à jour le 2025-10-13 par 34 OT DU CLERMONTAIS