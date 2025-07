L’Amphi de Lalbenque: repas quercynois / « Bien, reprenons » L’Amphi Lalbenque

L’Amphi 51 rue du Sol Lalbenque Lot

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2025-07-17 19:00:00

fin : 2025-07-17 20:30:00

2025-07-17

L’équipe du Lacoustique Festival vous propose une mique du soleil au maïs, à Lalbenque, à l’occasion de la programmation culturelle L’Amphi !

Un repas quercynois locavore accessible à toutes et tous.

Buvette vin et bière bio, cocktails maison

Repas sur réservation par SMS au 06 83 14 65 89.

« Bien, reprenons » par la Cie Détachement International du Muerto Coco (Marseille).

Théâtre de rue et musique live.

Un musicien rejoue la partition de sa vie: on y parle entre autres de pédagogie poussiéreuse de conservatoire, de repas de famille, de flûte à bec, de conseillers Pôle Emploi, de « Est-ce que vous êtes chauds Carcassonne?? » et d’une possible réincarnation en homard bleu d’Atlantique…

Une épopée théâtrale pleine de poésie, rythmée comme une partition musicale, un parcours de vie touchant, un road trip musical pour un homme en quête de lui-même. Intime et universel.

Menu mique:

Pain au maïs

Légumes d’été

Cabécou

Pâté local

Moelleux à l’abricot

« Bien reprenons »:

Durée: 60 minutes

A partir de 10 ans 5 .

English :

The Lacoustique Festival team invites you to enjoy a mique du soleil au maïs, in Lalbenque, as part of the L’Amphi cultural program!

A locavore Quercy-style meal open to all.

Refreshment bar: organic wine and beer, house cocktails

Reservations by SMS to 06 83 14 65 89.

« Bien, reprenons » by Cie Détachement International du Muerto Coco (Marseille).

Street theater and live music.

A musician re-enacts the score of his life, which includes dusty conservatory pedagogy, family dinners, the recorder, Pôle Emploi advisors, « Are you hot in Carcassonne? and a possible reincarnation as an Atlantic blue lobster…

A poetic theatrical epic, as rhythmic as a musical score, a touching journey through life, a musical road trip for a man in search of himself. Intimate and universal.

German :

Das Team des Lacoustique Festival schlägt Ihnen anlässlich des Kulturprogramms L’Amphi eine Mique du soleil au maïs in Lalbenque vor!

Eine locavore quercynische Mahlzeit, die für alle zugänglich ist.

Getränkestand: Biowein und -bier, hausgemachte Cocktails

Essen mit Reservierung per SMS unter 06 83 14 65 89.

« Bien, reprenons » von der Cie Détachement International du Muerto Coco (Marseille).

Straßentheater und Live-Musik.

Ein Musiker spielt die Partitur seines Lebens: Es geht unter anderem um verstaubte Konservatoriumspädagogik, Familienessen, Blockflöten, Berater von Pôle Emploi, « Sind Sie heiß auf Carcassonne? » und eine mögliche Reinkarnation als blauer Hummer aus dem Atlantik?

Ein Theater-Epos voller Poesie, rhythmisch wie eine Musikpartitur, ein berührender Lebensweg, ein musikalischer Roadtrip für einen Mann auf der Suche nach sich selbst. Intim und universell.

Italiano :

Il team del Festival Lacoustique vi invita a gustare un mique du soleil au maïs, a Lalbenque, nell’ambito del programma culturale L’Amphi!

Un pasto in stile Quercy aperto a tutti.

Bar: vino e birra biologici, cocktail fatti in casa

Prenotazione obbligatoria via SMS al numero 06 83 14 65 89.

« Bien, reprenons » della Cie Détachement International du Muerto Coco (Marsiglia).

Teatro di strada e musica dal vivo.

Un musicista rievoca lo spartito della sua vita: si parla di polverosi insegnamenti al conservatorio, di cene in famiglia, di flauto dolce, di consulenti del Pôle Emploi, di « Hai caldo a Carcassonne?… » e di una possibile reincarnazione come aragosta blu dell’Atlantico…

Un’epopea teatrale poetica, ritmata come una partitura musicale, un viaggio toccante attraverso la vita, un viaggio musicale in macchina per un uomo alla ricerca di se stesso. Intimo e universale.

Espanol :

El equipo del Festival de Lacoustique le invita a disfrutar de un mique du soleil au maïs, en Lalbenque, en el marco del programa cultural L’Amphi

Una comida locabore al estilo de Quercy abierta a todos.

Bar de refrescos: vino y cerveza ecológicos, cócteles caseros

Reserva obligatoria por SMS al 06 83 14 65 89.

« Bien, reprenons » de la Cie Détachement International du Muerto Coco (Marsella).

Teatro de calle y música en directo.

Un músico recrea la partitura de su vida: se habla de polvorientas clases de conservatorio, de cenas familiares, de la flauta dulce, de asesores de Pôle Emploi, de « ¿Tienes calor en Carcasona? » y de una posible reencarnación en langosta azul del Atlántico…

Una epopeya poética teatral, tan rítmica como una partitura musical, un viaje conmovedor a través de la vida, un road trip musical para un hombre en busca de sí mismo. Íntimo y universal.

