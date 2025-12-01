L’amphithéâtre aux clowns L’ Amphithéâtre romain Arles
Du vendredi 26 au dimanche 28 décembre 2025 de 15h à 16h. L’ Amphithéâtre romain 1 Rond-point Des Arènes Arles Bouches-du-Rhône
Après le cloître Saint-Trophime, les clowns Bombyx et Luna, Guides Émérites aux Mérites Homériques, ont décidé de prendre possession de l’amphithéâtre d’Arles. Ils sont là. Ils vous attendent. Ils sont prêts à vous apprendre tout ce qu’ils ignorent… .
L’ Amphithéâtre romain 1 Rond-point Des Arènes Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 18 41 20 ot-arles@arlestourisme.com
English :
Clown tour by the Née au Vent company
German :
Clownesker Besuch durch die Kompanie Née au Vent
Italiano :
Tour dei clown a cura della compagnia Née au Vent
Espanol :
Gira de payasos de la compañía Née au Vent
