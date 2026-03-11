LAN Party Hall Limoges

LAN Party

Hall 2 place Aimé Césaire Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

Venez vous replonger dans l’ambiance des soirées jeux en réseau des années 90-2000 lors d’un événement festif mêlant LAN (Local Area Network) party, concert, dj set et retro gaming.

Tout d’abord une ambiance musicale en continu, avec des mix de morceaux qui ont bercé les années 90 par le DJ Cyprien Rose, et un concert du groupe Oxymore qui réinterprètera des grands tubes pop rock de l’époque. Le collectif Sugoï Retrogaming Club installera un salon dédié au rétrogaming et aménagera un espace avec des consoles de jeux branchées sur d’anciens écrans cathodiques. Enfin, l’ambiance LAN avec 24 PC pour jouer en réseau à des jeux vidéo populaires de cette fin de XXème siècle. Et pour les petites faims et les petites soifs, le café Les Dégourdis proposera un ensemble de snacks et de boissons à consommer sur le pouce.

Inscriptions sur place pour les tournois. .

Hall 2 place Aimé Césaire Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 96 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : LAN Party

L’événement LAN Party Limoges a été mis à jour le 2026-03-09 par OT Limoges Métropole