L’An XIV d’Ambrussum-samedi 5 juillet 17h-22h-dimanche 6 juillet 10h-19h- LUNEL

Le temps d’une soirée et d’une journée, tailleur de pierre, maçon, charpentier, chaufournier, forgeron, peintre-décorateur seront à l’œuvre sur un vrai chantier à la romaine, avec leurs engins de levage grandeur nature, pour bâtir la partie centrale d’une domus, une maison gallo-romaine, dans les conditions de l’époque. Toutes les étapes du chantier seront visibles et commentées à chaque instant taille des blocs, levage, montage des colonnes, charpenterie, mise en place de la toiture, bassin central pour récupérer les eaux de pluie et enduits peints pour décorer ! Deux machines de guerre, une baliste et un polybolos (arbalète automatique gréco-romaine), seront exposées et fonctionneront pour des temps de démonstration de tirs. Spectacle garanti !Buvette sur place les 2 jours. Tout au long de cet événement, une buvette sera à disposition pour vous rafraichir.

Et samedi 5 juillet au soir, plusieurs food-trucks salés et sucrés seront au rendez-vous pour vous régaler et vous permettre de passer la soirée sur place !

Samedi 5 juillet (17h-22h) et dimanche 6 juillet (10h-19h)

GRATUIT / Tout public .

Chemin d’Ambrussum

Villetelle 34400 Hérault Occitanie +33 4 67 02 22 33 ambrussum@lunelagglo.fr

English :

L?An XIV d?Ambrussum-Saturday, July 5 17h-22h-Sunday, July 6 10h-19h- LUNEL

German :

Das Jahr XIV von Ambrussum-Samstag, 5. Juli 17-22 Uhr-Sonntag, 6. Juli 10-19 Uhr- LUNEL

Italiano :

L’An XIV d’Ambrussum-Sabato 5 luglio ore 17.00-22.00-Domenica 6 luglio ore 10.00-19.00- LUNEL

Espanol :

L’An XIV d’Ambrussum-Sábado 5 de julio 17.00-22.00-Domingo 6 de julio 10.00-19.00- LUNEL

