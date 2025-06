LANA TROTOVSEK – BACH – château de Marolles Genillé 19 juillet 2025

LANA TROTOVSEK – BACH château de Marolles Genillé Samedi 19 juillet, 19h30 31€/TR26€

LANA TROTOVSEK – BACH

Dans le cadre de la 5ème édition du Festival Hier & Aujourd’hui 19 juillet

LANA TROTOVSEK – Partita n°2 BACH

La violoniste Lana Trotovsek suscite l’admiration pour son jeu expressif et sa musicalité unique. « Irradiante “ pour le Washington Post qui loue sa ” sonorité nette et raffinée, avec un sens musical du phrasé et une intonation parfaite ». Trotovsek captive le public: « avec son timbre chaleureux et sa redoutable technique » La Vanguardia » par son talent pour apporter « fraîcheur, profondeur et perspicacité à ses interprétations. » Broad Street Review « Tisseuse de sorts magiques » La Fanfare

D’origine Slovène, Lana Trotovsek vit à Londres. Prix Prešeren 2021

Trotovšek est l’invitée des salles prestigieuses: the Wigmore Hall, Vienna’s Konzerthaus, Teatro la Fenice in Venice, Amsterdam’s Concertgebouw and Muziekgebouw in Eindhoven. Son talent la mène à travers le monde entier sous la direction de chefs prestigieux: Gianandrea Noseda, Valery Gergiev, Yuri Bashmet, Sergej Krylov, George Pehlivanian, Hans Graf, Uros Lajovic, Barry Wordsworth, Andres Mustonen..

En juillet 2024, Trotovsek a interprété le Concerto pour violon en ré de Beethoven avec l’orchestre del Maggio Musicale Fiorentino ​dirigé par Zubin Mehta au festival de Ljubjana.​

Lana Trotovsek est une violoniste dont la technique superlative n’est qu’un tremplin pour l’imagination débordante avec laquelle elle interprète même des œuvres bien connues comme les Sonates « Spring » et « Kreutzer ». Christopher Morley

« Le violon italien de 1750 de Trotovsek en est l’une des raisons de son magnifique touché, mais comme nous l’avons découvert à la fin du récital, il est aussi éminemment Trotovsek. »

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-07-19T19:30:00.000+02:00

Fin : 2025-07-19T21:30:00.000+02:00

https://www.festival-hier-et-aujourdhui.com/billetterie https://www.festival-hier-et-aujourdhui.com 06 74 84 74 78 lefestivalhieretaujourdhui@gmail.com

château de Marolles Genillé 37460 Genillé 37460 Indre-et-Loire