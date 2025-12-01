L’Ana’gram Menu de la Saint-Sylvestre 2025 Place du Petit Nice Pornic
L'Ana'gram Menu de la Saint-Sylvestre 2025 Place du Petit Nice Pornic mercredi 31 décembre 2025.
L’Ana’gram Menu de la Saint-Sylvestre 2025
Place du Petit Nice 70 quai Leray Pornic Loire-Atlantique
Début : 2025-12-31 19:00:00
fin : 2025-12-31 21:00:00
2025-12-31
Terminez l’année en beauté autour d’un menu raffiné signé l’Ana’Gram à Pornic !
MENU
Cocktail de bienvenue 6cl New Year
Vodka, cerise, citron curaçao
—
Mise en bouche
Déclinsaison de Homard
—
Entrées
La terrine de foie gras cœur de truffe
Brioche aux épices et pâte de fruits au coings
Saumur blanc Domaine des Garennes 2024
—
Plats
Poisson
La Barbue Rôtie
Mousseline de Homard, sabayon champagne
Caviar d’Aquitaine
Star Fish, Mucadet, Eric Chevalier 2024
—
Trou normand
—
Viande
Le filet de veau sauce périgourdine
Pommes Anna, légumes glacés
Château Bernon Becot St Elimilion 1er Grand Cru 2021
—
Fromage
L’Aumônière de Sainte Maure
Chutney
Croze Hermitage Blanc Laurent Habrard 2024
—
Le pré-dessert
Biscuit madelein sarrasin
Ganache chocolat lait truffé
Truffe fraîche
—
Dessert
Dacquoise cacao
Praliné noisette croustillant
Mousse chocolat Valhrona 70%
Champagne Pascval Manchin
—
Les boissons chaudes
Tartelette aux Deux Agrumes
Cannelé Bordelais
English :
End the year in style with a refined menu from Ana’Gram in Pornic!
