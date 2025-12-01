L’Ana’gram Menu de la Saint-Sylvestre 2025 Place du Petit Nice Pornic

L’Ana’gram Menu de la Saint-Sylvestre 2025 Place du Petit Nice Pornic mercredi 31 décembre 2025.

L’Ana’gram Menu de la Saint-Sylvestre 2025

Place du Petit Nice 70 quai Leray Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-31 19:00:00
fin : 2025-12-31 21:00:00

Date(s) :
2025-12-31

Terminez l’année en beauté autour d’un menu raffiné signé l’Ana’Gram à Pornic !
      
MENU

Cocktail de bienvenue 6cl New Year
Vodka, cerise, citron curaçao

Mise en bouche
Déclinsaison de Homard

Entrées
La terrine de foie gras cœur de truffe
Brioche aux épices et pâte de fruits au coings
Saumur blanc Domaine des Garennes 2024

Plats
Poisson
La Barbue Rôtie
Mousseline de Homard, sabayon champagne
Caviar d’Aquitaine
Star Fish, Mucadet, Eric Chevalier 2024

Trou normand

Viande
Le filet de veau sauce périgourdine
Pommes Anna, légumes glacés
Château Bernon Becot St Elimilion 1er Grand Cru 2021

Fromage
L’Aumônière de Sainte Maure
Chutney
Croze Hermitage Blanc Laurent Habrard 2024

Le pré-dessert
Biscuit madelein sarrasin
Ganache chocolat lait truffé
Truffe fraîche

Dessert
Dacquoise cacao
Praliné noisette croustillant
Mousse chocolat Valhrona 70%
Champagne Pascval Manchin

Les boissons chaudes
Tartelette aux Deux Agrumes
Cannelé Bordelais

+33 2 40 82 51 25  anagram44@orange.fr

English :

End the year in style with a refined menu from Ana’Gram in Pornic!

