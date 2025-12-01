L’Ana’gram Menu de la Saint-Sylvestre 2025 Place du Petit Nice Pornic

L’Ana’gram Menu de la Saint-Sylvestre 2025

Place du Petit Nice 70 quai Leray Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31 19:00:00

fin : 2025-12-31 21:00:00

Date(s) :

2025-12-31

Terminez l’année en beauté autour d’un menu raffiné signé l’Ana’Gram à Pornic !



MENU

Cocktail de bienvenue 6cl New Year

Vodka, cerise, citron curaçao

—

Mise en bouche

Déclinsaison de Homard

—

Entrées

La terrine de foie gras cœur de truffe

Brioche aux épices et pâte de fruits au coings

Saumur blanc Domaine des Garennes 2024

—

Plats

Poisson

La Barbue Rôtie

Mousseline de Homard, sabayon champagne

Caviar d’Aquitaine

Star Fish, Mucadet, Eric Chevalier 2024

—

Trou normand

—

Viande

Le filet de veau sauce périgourdine

Pommes Anna, légumes glacés

Château Bernon Becot St Elimilion 1er Grand Cru 2021

—

Fromage

L’Aumônière de Sainte Maure

Chutney

Croze Hermitage Blanc Laurent Habrard 2024

—

Le pré-dessert

Biscuit madelein sarrasin

Ganache chocolat lait truffé

Truffe fraîche

—

Dessert

Dacquoise cacao

Praliné noisette croustillant

Mousse chocolat Valhrona 70%

Champagne Pascval Manchin

—

Les boissons chaudes

Tartelette aux Deux Agrumes

Cannelé Bordelais

.

English :

End the year in style with a refined menu from Ana’Gram in Pornic!

