L’Ana’Gram menu de Noël 2025 Place du Petit Nice Pornic

L’Ana’Gram menu de Noël 2025
Place du Petit Nice 70 quai Leray Pornic Loire-Atlantique
Début : 2025-12-25 12:00:00
fin : 2025-12-25 14:00:00
Noël s’invite à l’Ana’Gram à Pornic, réservez votre table !
MENU
Mise en bouche
—
Entrées
Le Pâté Richelieu
Porc, ris de veau, volaille de Challans,
Cœur de foie gras
Chutney tomates vertes et compotée d’oignons de Roscoff
—
Plats
Filet de Lotte basse température,
bisque de crevettes bouquet au Safran de la Côte de Jade
Pommes fondantes, légumes racine
OU
Ballotine de chapon de Challans aux Morilles
Risotto crémeux, légumes racine
—
Dessert
Dacquoise coco, mousse coco citron vert,
insert mangue passion, poivre de Sechuan, sur un sablé breton
Place du Petit Nice 70 quai Leray Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 51 25 anagram44@orange.fr
English :
Christmas at the Ana’Gram in Pornic, reserve your table!
