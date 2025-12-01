L’Ana’Gram menu de Noël 2025 Place du Petit Nice Pornic

L’Ana’Gram menu de Noël 2025

Place du Petit Nice 70 quai Leray Pornic Loire-Atlantique

Début : 2025-12-25 12:00:00

fin : 2025-12-25 14:00:00

2025-12-25

Noël s’invite à l’Ana’Gram à Pornic, réservez votre table !



MENU

Mise en bouche

—

Entrées

Le Pâté Richelieu

Porc, ris de veau, volaille de Challans,

Cœur de foie gras

Chutney tomates vertes et compotée d’oignons de Roscoff

—

Plats

Filet de Lotte basse température,

bisque de crevettes bouquet au Safran de la Côte de Jade

Pommes fondantes, légumes racine

OU

Ballotine de chapon de Challans aux Morilles

Risotto crémeux, légumes racine

—

Dessert

Dacquoise coco, mousse coco citron vert,

insert mangue passion, poivre de Sechuan, sur un sablé breton



+33 2 40 82 51 25 anagram44@orange.fr

English :

Christmas at the Ana’Gram in Pornic, reserve your table!

