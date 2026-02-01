L’Ana’Gram Menu Saint-Valentin 2026 Place du Petit Nice Pornic

L’Ana’Gram Menu Saint-Valentin 2026

Réservez votre soirée de la Saint-Valentin au restaurant de l’Ana’Gram à Pornic offrant une belle vue sur le Vieux port.

Menu Saint-Valentin

Mise en bouche

Entrée

Pressé de foie gras de canard et artichauts, gelée de kumquat, brioche maison

Plat

Filet de turbot rôti, beurre de crustacés au corail d’oursins, canelloni végétal

OU

Filet mignon de veau basse température, aux morilles, gnocchis de courge musquée maison

Dessert

Douce passion, framboise eucalyptus

Place du Petit Nice 70 quai Leray Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 51 25 anagram44@orange.fr

English :

Book your Valentine’s Day evening at the Ana’Gram restaurant in Pornic, offering a beautiful view of the Old Port.

