L’Ana’Gram Menu Saint-Valentin 2026 Place du Petit Nice Pornic samedi 14 février 2026.
Place du Petit Nice 70 quai Leray Pornic Loire-Atlantique
Début : 2026-02-14 19:00:00
fin : 2026-02-14 21:00:00
2026-02-14
Réservez votre soirée de la Saint-Valentin au restaurant de l’Ana’Gram à Pornic offrant une belle vue sur le Vieux port.
Menu Saint-Valentin
❤❤❤
Mise en bouche
—
Entrée
Pressé de foie gras de canard et artichauts, gelée de kumquat, brioche maison
—
Plat
Filet de turbot rôti, beurre de crustacés au corail d’oursins, canelloni végétal
OU
Filet mignon de veau basse température, aux morilles, gnocchis de courge musquée maison
—
Dessert
Douce passion, framboise eucalyptus
❤❤❤
.
Place du Petit Nice 70 quai Leray Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 51 25 anagram44@orange.fr
English :
Book your Valentine’s Day evening at the Ana’Gram restaurant in Pornic, offering a beautiful view of the Old Port.
