Lancemenent de saison à l’Atelier à Villy-Bocage L’Atelier Villy-Bocage

L’Atelier 2 bis rue des Écoles Villy-Bocage Calvados

Début : 2025-09-26 19:00:00

fin : 2025-09-26

2025-09-26

Rendez-vous vendredi 26 septembre à 19h à l’Atelier de Villy-Bocage pour une soirée festive avec le Collectif V.R.A.C.

Un mélange unique entre les grands classiques de la chanson française et les sonorités celtiques irlandaises, écossaises ou québécoises.

Avec Simon Leterrier et Jacky Beaucé (Mes Souliers sont Rouges) accompagnés de Yannick Beaucé, préparez-vous à chanter, danser et passer un moment chaleureux.

Entrée gratuite et restauration sur place. .

L’Atelier 2 bis rue des Écoles Villy-Bocage 14310 Calvados Normandie +33 6 08 76 80 40

Join us on Friday September 26 at 7pm at the Atelier de Villy-Bocage for a festive evening with the Collectif V.R.A.C..

A unique blend of classic French chanson and Celtic sounds from Ireland, Scotland and Quebec.

With Simon Leterrier and Jacky Beaucé (Mes

Wir treffen uns am Freitag, den 26. September um 19 Uhr im Atelier in Villy-Bocage zu einem festlichen Abend mit dem Collectif V.R.A.C..

Eine einzigartige Mischung aus den großen Klassikern des französischen Chansons und den keltischen Klängen Irlands, Schottlands oder Québecs.

Mit Simon Leterrier und Jacky Beaucé (Mes

Unitevi a noi venerdì 26 settembre alle 19.00 presso l’Atelier di Villy-Bocage per una serata di festa con il Collectif V.R.A.C.

Una miscela unica di chanson classica francese e suoni celtici provenienti da Irlanda, Scozia e Quebec.

Con Simon Leterrier e Jacky Beaucé (Mes

Únase a nosotros el viernes 26 de septiembre a las 19:00 en el Atelier de Villy-Bocage para disfrutar de una velada festiva con el Collectif V.R.A.C.

Una mezcla única de chanson clásica francesa y sonidos celtas de Irlanda, Escocia y Quebec.

Con Simon Leterrier y Jacky Beaucé (Mes

