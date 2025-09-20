Lancement de la balade connectée Centre Commercial Quinière Blois

Lancement de la balade connectée Centre Commercial Quinière Blois samedi 20 septembre 2025.

Lieu de rendez-vous de la balade connectée : Quartier Quinière, Centre Commercial, avenue du Maréchal Juin

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:30:00

Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:30:00

Venez jouer en famille avec l’histoire du quartier Quinière via l’application gratuite Adventure Lab. Munissez-vous de votre smartphone et rejoignez-nous dans l’aventure ! Un goûter partagé sera proposé en fin de parcours afin d’inaugurer le lancement de ce projet. Projet coordonné par Cultures du cœur 41, l’Espace Quinière Rosa-Parks, l’ALEP et le service jeunesse.

Centre Commercial Quinière Avenue du Maréchal-Juin 41000 Blois Blois 41000 Ouest Loir-et-Cher Centre-Val de Loire Lieu de départ de la balade connectée « Quinière, d’hier à demain »

© Cultures du Cœur 41