Lancement de la chaire Biodiversité et changement climatique OSERen, salle de conférences, RDC bât.14B, campus de Beaulieu de l’Université de Rennes Rennes Vendredi 12 décembre, 15h00 Ille-et-Vilaine

Sur inscription

Le programme 2025-2028 de la chaire de recherche et de formation » Biodiversité et changement climatique » de la Fondation Université de Rennes sera lancé le 12 décembre prochain !

La chaire « Biodiversité et changement climatique » est portée par Joan Van Baaren, Professeur en écologie (laboratoire Ecosystèmes, Biodiversité, Evolution – ECOBIO), et Marie-Hélène Hubert, Professeur en sciences économiques (Centre de Recherche en Economie et Management – CREM).

Pendant 3 ans, elle s’attachera à évaluer la valeur écologique et économique des services rendus par la nature (pollinisation, régulation du climat, stockage du carbone…) afin d’accompagner la transition écologique dans nos territoires.

**AU PROGRAMME**

* Présentation des enjeux de la chaire et des laboratoires associés

* Table ronde mettant en lumière l’engagement des partenaires de la chaire

* Visite guidée de la Halle expérimentale et temps de convivialité

**LES PARTENAIRES DE LA CHAIRE**

Fonds Christian Roulleau, Fonds de dotation Crédit Mutuel Arkea, Fonds de dotation Roullier, Groupama Loire Bretagne, Rennes Métropole

**Sur inscription :** [https://fondation.univ-rennes.fr/form/lancement-de-la-chaire-biodivers](https://fondation.univ-rennes.fr/form/lancement-de-la-chaire-biodivers)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-12T15:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-12T17:30:00.000+01:00

OSERen, salle de conférences, RDC bât.14B, campus de Beaulieu de l’Université de Rennes 263 avenue du général Leclerc Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35703 Ille-et-Vilaine