Lancement de la chaire Biodiversité et changement climatique OSERen, salle de conférences, RDC bât.14B, campus de Beaulieu de l’Université de Rennes Rennes
Lancement de la chaire Biodiversité et changement climatique OSERen, salle de conférences, RDC bât.14B, campus de Beaulieu de l’Université de Rennes Rennes vendredi 12 décembre 2025.
Lancement de la chaire Biodiversité et changement climatique OSERen, salle de conférences, RDC bât.14B, campus de Beaulieu de l’Université de Rennes Rennes Vendredi 12 décembre, 15h00 Ille-et-Vilaine
Sur inscription
Le programme 2025-2028 de la chaire de recherche et de formation » Biodiversité et changement climatique » de la Fondation Université de Rennes sera lancé le 12 décembre prochain !
Le nouveau programme 2025-2028 de la chaire de recherche et de formation « Biodiversité et changement climatique » – Fondation Université de Rennes, sera bientôt lancé !
La chaire « Biodiversité et changement climatique » est portée par Joan Van Baaren, Professeur en écologie (laboratoire Ecosystèmes, Biodiversité, Evolution – ECOBIO), et Marie-Hélène Hubert, Professeur en sciences économiques (Centre de Recherche en Economie et Management – CREM).
Pendant 3 ans, elle s’attachera à évaluer la valeur écologique et économique des services rendus par la nature (pollinisation, régulation du climat, stockage du carbone…) afin d’accompagner la transition écologique dans nos territoires.
**AU PROGRAMME**
* Présentation des enjeux de la chaire et des laboratoires associés
* Table ronde mettant en lumière l’engagement des partenaires de la chaire
* Visite guidée de la Halle expérimentale et temps de convivialité
**LES PARTENAIRES DE LA CHAIRE**
Fonds Christian Roulleau, Fonds de dotation Crédit Mutuel Arkea, Fonds de dotation Roullier, Groupama Loire Bretagne, Rennes Métropole
**Sur inscription :** [https://fondation.univ-rennes.fr/form/lancement-de-la-chaire-biodivers](https://fondation.univ-rennes.fr/form/lancement-de-la-chaire-biodivers)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-12-12T15:00:00.000+01:00
Fin : 2025-12-12T17:30:00.000+01:00
1
https://fondation.univ-rennes.fr/form/lancement-de-la-chaire-biodivers
OSERen, salle de conférences, RDC bât.14B, campus de Beaulieu de l’Université de Rennes 263 avenue du général Leclerc Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35703 Ille-et-Vilaine