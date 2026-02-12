Lancement de la chaire Vivre ensemble Espace Ouest-France Rennes Mardi 3 mars, 11h30 Ille-et-Vilaine

Le programme 2026-2028 de la chaire de recherche et de formation » Vivre ensemble » de la Fondation Université de Rennes sera lancé le 3 mars prochain !

Fondée en 2019 à l’initiative de Brigitte Feuillet-Liger (Professeur émérite de la Faculté de Droit de Rennes), la chaire « Vivre ensemble » est portée par Anne Joyeau, Professeur en management des Ressources Humaines (Centre de Recherche en Économie et Management – CREM).

A travers ce nouveau programme de recherche, elle s’attachera pendant 3 ans à interroger le vivre ensemble au travail dans un contexte de transformations (technologiques, sociétales, économiques et politiques) avec pour ambition d’imaginer ensemble des solutions vertueuses au service d’un vivre ensemble soutenable et régulateur de tensions, permettant à chacun de contribuer sans s’épuiser.

**AU PROGRAMME**

* Présentation des enjeux et axes thématiques de la chaire en présence des laboratoires et composantes de l’Université de Rennes associés

* Table ronde mettant en lumière l’engagement des partenaires de la chaire

* Echanges avec les participants

* Moment de convivialité autour d’un cocktail

**LES PARTENAIRES DE LA CHAIRE**

Fondation Saint-Hélier, Groupe Legendre, Ouest-France, Rennes Métropole

Sur inscription : https://fondation.univ-rennes.fr/form/lancement-de-la-chaire-vivre-ens

Espace Ouest-France 38 rue du Pré Botté – Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



